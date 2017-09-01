Автохтонный фестиваль «Вкус Крыма» в Севастополе

2 сентября 2017 года в Севастополе состоится второй ежегодный фестиваль The Taste of Crimea («Вкус Крыма»).

Основная задача фестиваля – вовлечение гостей в эногастрономическое, этническое и культурное пространство Крымского полуострова, приобщение к его традициям и вкусам.

Ориентироваться на месте посетителям помогут удобные карты фестиваля. Активности будут проходить одновременно на двух площадках, главная из которых – площадь Нахимова, вторая – Графская пристань с организованными специально для гостей зонами отдыха и мастер-классами от участников мероприятия – виноделов, фермеров, мастеров ручной работы.

Посетителей фестиваля ждет множество развлечений: дегустации от шеф-поваров лучших ресторанов и отелей полуострова, среди которых Wine Room, Mriya Resort &Spa, фестиваль стрит-фудов, ярмарки хэндмейда от крымских мастеров, выступления местных джазовых групп.

Атмосферу на площадке будут создавать мировой блюзовый оркестр D’Black Blues Orchestra и известная российская певица Ирина Дубцова.

Организаторы мероприятия – Правительство города-героя и «Инкерманский завод марочных вин».