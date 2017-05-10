Арт-Пикник в Учкуевке

14 мая 2017 с 11:00 в парке Учкуевка будет проводиться Арт-пикник, где совместными усилиями севастопольцев пространство парка на целый день получит новый смысл и наполнение.

Гостей арт-пикника ждут:

— Мастер-классы и представления;

— Выступление музыкантов и певцов;

— Квесты, настольные игры;

— Выставки художников, фотовыставки;

— Ремесленники и выставки хендмейда;

— Поляны туриста и активного отдыха;

— Две Поляны бесед;

— Поляна экологии;

— Поляна экотранспорта;

— Морская поляна;

— Поляна красоты;

— Поляна Лего и робототехники;

— Обмен книгами;

— Обмен растениями;

— Поляны детского развития;

— Фокусники и аниматоры;

— Литературная поляна;

— Спортивные выступления;

— Чиллаут зона.

АРТ Пикник — полюбившийся многим фестиваль семейного отдыха. Так же — это площадка, что бы познакомится с творческими людьми, возможность продемонстрировать навыки/умения, возможность найти единомышленников и объединить ваши усилия для создания нового проекта.)

Это замечательная возможность научиться делать своими силами события, меняющие наши дворы, кварталы, районы и отношения друг с другом, а так же это совершенно новый подход к семейному отдыху.

Группа АРТ Пикника в ВК https://vk.com/artpiknik2017

Инициаторы АРТ Пикника: Общественная инициатива «РАСТИ», Центр прикладной урбанистики.

Мероприятие проходит в рамках долгосрочной кампании перезагрузки парка Учкуевка.

Контактное лицо: Наталья Попова или по телефону +79788371986