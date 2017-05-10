Арт-Пикник в Учкуевке

14 мая 2017 с 11:00 в парке Учкуевка будет проводиться Арт-пикник, где совместными усилиями севастопольцев пространство парка на целый день получит новый смысл и наполнение.
Гостей арт-пикника ждут:
— Мастер-классы и представления;
— Выступление музыкантов и певцов;
— Квесты, настольные игры;
— Выставки художников, фотовыставки;
— Ремесленники и выставки хендмейда;
— Поляны туриста и активного отдыха;
— Две Поляны бесед;
— Поляна экологии;
— Поляна экотранспорта;
— Морская поляна;
— Поляна красоты;
— Поляна Лего и робототехники;
— Обмен книгами;
— Обмен растениями;
— Поляны детского развития;
— Фокусники и аниматоры;
— Литературная поляна;
— Спортивные выступления;
— Чиллаут зона.
АРТ Пикник — полюбившийся многим фестиваль семейного отдыха. Так же — это площадка, что бы познакомится с творческими людьми, возможность продемонстрировать навыки/умения, возможность найти единомышленников и объединить ваши усилия для создания нового проекта.)
Это замечательная возможность научиться делать своими силами события, меняющие наши дворы, кварталы, районы и отношения друг с другом, а так же это совершенно новый подход к семейному отдыху.
Группа АРТ Пикника в ВК https://vk.com/artpiknik2017
Инициаторы АРТ Пикника: Общественная инициатива «РАСТИ», Центр прикладной урбанистики.
Мероприятие проходит в рамках долгосрочной кампании перезагрузки парка Учкуевка.
Контактное лицо: Наталья Попова или по телефону +79788371986