Байк-шоу «Русский реактор»

18 и 19 августа в Севастополе на горе Гасфорта будет проходить ежегодное масштабное мероприятие «Байк-шоу».
Международное действо состоится под названием «Русский реактор». Традиционно в программе заявлена большая музыкальная часть, а также кульминация, в рамках которого гости Байк-шоу увидят большое постановочное пиротехническое представление с трюковыми и театральными элементами.
Программа
18 августа
18.00-18.50 группа «Декабрь»
19.00-19.50 Ольга Кормухина
20.00-20.50 группа «Чичерина»
21.00-21.50 Владимир Кузьмин и группа «Динамик»
22.00-22.50 группа«Кипелов»
23.00-23.50 Кульминация Байк-шоу — масштабный трюковой, пиротехнический и музыкальный экшн
00.00-00.50 Сергей Скачков (экс-Земляне)
01.00-01.50 группа «Дискотека Авария»
02.00-02.50 группа «КНЯZZ»
03.00-03.50 Вадим Степанцов и группа «Бахыт-компот»
19 августа
11.00 — старт колонны по маршруту гора Госфорта — площадь Нахимова — Малахов курган — гора Госфорта
15.00 — показательные и спортивные соревнования на горе Госфорта (вейкборд, мотофристайл, мото триал, трюеовая программа, бокс)
19.00-19.50 Юлия Андреева и группа «Архипелаг»
20.00-20.50 группа «7Б»
21.00-21.50 «Экстрим олимпиада» — огненный фристайл, трюковая и цирковая программа
22.00-22.50 группа «Пилот»
23.00-23.50 Вячеслав Бутусов и группа «Ю-ПИТЕР»
00.00-00.50 группа «25/17»
01.00-01.50 группа «Моральный кодекс»
02.00-02.30 группа «Черный кофе»
03.00-03.50 группа «CRASHCARBURN»
04.00-04.30 группа «Дебош»
04.30-05.00 группа «Альвеола»
и многие другие.
На фестиваль можно будет добраться при помощи общественного транспорта — на автобусах, следующих от площади Нахимова, площади Ушакова, бухты Омега и остановки «5 километр Балаклавского шоссе». Из Балаклавы автобусы будут ходить от площади 1-го мая.
Подробности на сайте www.bikeshow.ru