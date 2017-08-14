Байк-шоу «Русский реактор»

18 и 19 августа в Севастополе на горе Гасфорта будет проходить ежегодное масштабное мероприятие «Байк-шоу».

Международное действо состоится под названием «Русский реактор». Традиционно в программе заявлена большая музыкальная часть, а также кульминация, в рамках которого гости Байк-шоу увидят большое постановочное пиротехническое представление с трюковыми и театральными элементами.

Программа

18 августа

18.00-18.50 группа «Декабрь»

19.00-19.50 Ольга Кормухина

20.00-20.50 группа «Чичерина»

21.00-21.50 Владимир Кузьмин и группа «Динамик»

22.00-22.50 группа«Кипелов»

23.00-23.50 Кульминация Байк-шоу — масштабный трюковой, пиротехнический и музыкальный экшн

00.00-00.50 Сергей Скачков (экс-Земляне)

01.00-01.50 группа «Дискотека Авария»

02.00-02.50 группа «КНЯZZ»

03.00-03.50 Вадим Степанцов и группа «Бахыт-компот»

19 августа

11.00 — старт колонны по маршруту гора Госфорта — площадь Нахимова — Малахов курган — гора Госфорта

15.00 — показательные и спортивные соревнования на горе Госфорта (вейкборд, мотофристайл, мото триал, трюеовая программа, бокс)

19.00-19.50 Юлия Андреева и группа «Архипелаг»

20.00-20.50 группа «7Б»

21.00-21.50 «Экстрим олимпиада» — огненный фристайл, трюковая и цирковая программа

22.00-22.50 группа «Пилот»

23.00-23.50 Вячеслав Бутусов и группа «Ю-ПИТЕР»

00.00-00.50 группа «25/17»

01.00-01.50 группа «Моральный кодекс»

02.00-02.30 группа «Черный кофе»

03.00-03.50 группа «CRASHCARBURN»

04.00-04.30 группа «Дебош»

04.30-05.00 группа «Альвеола»

и многие другие.

На фестиваль можно будет добраться при помощи общественного транспорта — на автобусах, следующих от площади Нахимова, площади Ушакова, бухты Омега и остановки «5 километр Балаклавского шоссе». Из Балаклавы автобусы будут ходить от площади 1-го мая.

Подробности на сайте www.bikeshow.ru