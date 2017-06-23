Большой фестиваль светошариков в Севастополе

23 и 24 июня в 21:00 в эко-парке «Лукоморье» пройдет первый в Севастополе Большой Фестиваль Светошариков.

Большой Фестиваль Светошариков – самое неординарное событие лета, во время которого его гости смогут не только насладиться классической музыкой в исполнении главных виртуозов скрипки и саксофона полуострова, но и

загадать свои сокровенные желания, проводником для которых станет волшебный воздушный шар.

Участников фестиваля в конце праздника в эко-парке «Лукоморье» ждет массовый запуск разноцветных светошариков, в ходе которого вечернее небо озарится сразу тысячами ярких огоньков надежды и любви. Живая музыка, завораживающее световое шоу, веселые согревающие конкурсы и пылающие огненной любовью сердца создадут атмосферу сказки и подарят настоящий праздник как истинным романтикам, так и закоренелым скептикам.

Никто не останется равнодушным – тем более, что вход на фестиваль свободный и без возрастных ограничений.