«ВелоПобеда 2017»

28 мая 2017 года в 10:00 в Севастополе на площади Нахимова стартует третий велофестиваль и пробег «ВелоПобеда» в поддержку развития велосипедной инфраструктуры, здорового образа жизни и безопасности на дорогах.
28 мая — единый день велопарадов в России, утвержденный Министерством транспорта Российской Федерации. Велосипедистов Севастополя и Крыма, а также гостей полуострова в этот день приглашают поучаствовать в велопробеге со стартом и финишем на площади Нахимова.
Идея проведения велофестиваля принадлежит активистам общественной организации «ВелоПобеда». Первый велофестиваль в Севастополе прошел в 2015 году и собрал более 750 активных участников. Итоги «ВелоПобеды» были высоко оценены участниками фестиваля, после чего за Севастополем закрепилась репутация «велосипедной столицы Крыма». Вслед за фестивалем «ВелоПобеда» последовали другие популярные велособытия: «ВелоСемья», «ВелоНочь», «ВелоКвест».
Опыт плодотворного сотрудничества активистов «ВелоПобеды» и Правительства города Севастополя в проведении велофестивалей в 2015 и 2016 годах оценен на высоком уровне и является положительным примером для других регионов Российской Федерации, что подтверждено на II Московском международном велоконгрессе в 2017 г.
Маршрут велопробега:
пл. Нахимова – ул. Большая Морская – ул. Гоголя – пр. Генерала Острякова – ТЦ «Океан» – ул. Н. Музыки – ул. Ленина – пл. Нахимова (для участников старше 14 лет)
Ожидаемое количество велосипедистов-участников: 1000 человек
В программе фестиваля:
— велосипедный пробег,
— шоу профессиональных велоспортсменов,
— выступление воркаут-команды на турниках,
— научное шоу для взрослых и детей,
— мастер-классы и обучение езде на моноцикле – одноколесном велосипеде,
— детская программа: приглашаем семьи с детьми на беговелах,
— тестирование на знание ПДД,
— выставка необычных велосипедов,
— выставка «Схема развития велоинфраструктуры в Севастополе» при поддержке Союза молодых архитекторов Крыма и Севастополя,
— фотовыставка «Велосипед и город» при поддержке Театра имени Луначарского,
— итоги театрального фото- и видеоконкурса: все желающие накануне фестиваля могут сфотографироваться на фоне арт-объекта «ВелоПобеда», расположенного возле Театра имени Луначарского,
— конкурсная программа с призами от друзей фестиваля.
Правила фестиваля «ВелоПобеда»:
Участие в событии бесплатно. Каждому участнику пробега следует зарегистрироваться и получить номер, а также расписаться и подтвердить свое знание и понимание правил безопасности. Категорически запрещено участие в состоянии алкогольного опьянения. На мероприятии запрещены любые виды агитации, использование политических лозунгов и символики, а также любые флаги, раздача продукции и участие команд в униформе без согласования с организаторами события.
Велоколонну будут сопровождать автомобили ГИБДД, экстренной медицинской помощи, технической помощи.
Порядок в колонне обеспечат маршалы-волонтеры. Участникам следует соблюдать все их указания.
Пробег не является спортивной гонкой. Участникам следует двигаться с общей скоростью колонны, не обгоняя друг друга.
Провоз детей до 7 лет, в соответствии с действующими ПДД, возможен только в специально оборудованных для них местах.
Организаторы напоминают, что важным атрибутом каждого велосипедиста являются средства личной защиты: велошлем, светоотражающие элементы и яркая одежда. Также необходимо помнить, что согласно ПДД выезжать на дороги общего пользования можно только с 14 лет.
Организаторы велофестиваля:
— Региональная общественная организация «Федерация велоспорта-шоссе, велоспорта-маунтинбайка, велоспорта-трека, велоспорта-ВМХ»
— Севастопольская региональная общественная организация «Молодежное спортивно-экологическое объединение “ВелоПобеда”»
— Сообщество велосипедистов RealVelo
— Платформа социальных проектов SevStar People
При поддержке:
— Управление по делам молодежи и спорта Правительства Севастополя
— Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
— Департамент общественных коммуникаций г. Севастополя
— Отдел ГИБДД УМВД России по г. Севастополю
— Главное управление МЧС России по г. Севастополю
— Внутригородское муниципальное образование г. Севастополя — Ленинский муниципальный округ
Мероприятие согласовано с Управлением по делам молодежи и спорта Правительства Севастополя.
Сбор участников: 10:00
Место сбора: г. Севастополь, площадь Нахимова
Контакт: Екатерина Коломиец, +7 978 79-69-704, velopobeda@gmail.com