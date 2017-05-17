«ВелоПобеда 2017»

28 мая 2017 года в 10:00 в Севастополе на площади Нахимова стартует третий велофестиваль и пробег «ВелоПобеда» в поддержку развития велосипедной инфраструктуры, здорового образа жизни и безопасности на дорогах.

28 мая — единый день велопарадов в России, утвержденный Министерством транспорта Российской Федерации. Велосипедистов Севастополя и Крыма, а также гостей полуострова в этот день приглашают поучаствовать в велопробеге со стартом и финишем на площади Нахимова.

Идея проведения велофестиваля принадлежит активистам общественной организации «ВелоПобеда». Первый велофестиваль в Севастополе прошел в 2015 году и собрал более 750 активных участников. Итоги «ВелоПобеды» были высоко оценены участниками фестиваля, после чего за Севастополем закрепилась репутация «велосипедной столицы Крыма». Вслед за фестивалем «ВелоПобеда» последовали другие популярные велособытия: «ВелоСемья», «ВелоНочь», «ВелоКвест».

Опыт плодотворного сотрудничества активистов «ВелоПобеды» и Правительства города Севастополя в проведении велофестивалей в 2015 и 2016 годах оценен на высоком уровне и является положительным примером для других регионов Российской Федерации, что подтверждено на II Московском международном велоконгрессе в 2017 г.

Маршрут велопробега:

пл. Нахимова – ул. Большая Морская – ул. Гоголя – пр. Генерала Острякова – ТЦ «Океан» – ул. Н. Музыки – ул. Ленина – пл. Нахимова (для участников старше 14 лет)

Ожидаемое количество велосипедистов-участников: 1000 человек

В программе фестиваля:

— велосипедный пробег,

— шоу профессиональных велоспортсменов,

— выступление воркаут-команды на турниках,

— научное шоу для взрослых и детей,

— мастер-классы и обучение езде на моноцикле – одноколесном велосипеде,

— детская программа: приглашаем семьи с детьми на беговелах,

— тестирование на знание ПДД,

— выставка необычных велосипедов,

— выставка «Схема развития велоинфраструктуры в Севастополе» при поддержке Союза молодых архитекторов Крыма и Севастополя,

— фотовыставка «Велосипед и город» при поддержке Театра имени Луначарского,

— итоги театрального фото- и видеоконкурса: все желающие накануне фестиваля могут сфотографироваться на фоне арт-объекта «ВелоПобеда», расположенного возле Театра имени Луначарского,

— конкурсная программа с призами от друзей фестиваля.

Правила фестиваля «ВелоПобеда»:

Участие в событии бесплатно. Каждому участнику пробега следует зарегистрироваться и получить номер, а также расписаться и подтвердить свое знание и понимание правил безопасности. Категорически запрещено участие в состоянии алкогольного опьянения. На мероприятии запрещены любые виды агитации, использование политических лозунгов и символики, а также любые флаги, раздача продукции и участие команд в униформе без согласования с организаторами события.

Велоколонну будут сопровождать автомобили ГИБДД, экстренной медицинской помощи, технической помощи.

Порядок в колонне обеспечат маршалы-волонтеры. Участникам следует соблюдать все их указания.

Пробег не является спортивной гонкой. Участникам следует двигаться с общей скоростью колонны, не обгоняя друг друга.

Провоз детей до 7 лет, в соответствии с действующими ПДД, возможен только в специально оборудованных для них местах.

Организаторы напоминают, что важным атрибутом каждого велосипедиста являются средства личной защиты: велошлем, светоотражающие элементы и яркая одежда. Также необходимо помнить, что согласно ПДД выезжать на дороги общего пользования можно только с 14 лет.

Организаторы велофестиваля:

— Региональная общественная организация «Федерация велоспорта-шоссе, велоспорта-маунтинбайка, велоспорта-трека, велоспорта-ВМХ»

— Севастопольская региональная общественная организация «Молодежное спортивно-экологическое объединение “ВелоПобеда”»

— Сообщество велосипедистов RealVelo

— Платформа социальных проектов SevStar People

При поддержке:

— Управление по делам молодежи и спорта Правительства Севастополя

— Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

— Департамент общественных коммуникаций г. Севастополя

— Отдел ГИБДД УМВД России по г. Севастополю

— Главное управление МЧС России по г. Севастополю

— Внутригородское муниципальное образование г. Севастополя — Ленинский муниципальный округ

Мероприятие согласовано с Управлением по делам молодежи и спорта Правительства Севастополя.

Сбор участников: 10:00

Место сбора: г. Севастополь, площадь Нахимова

Контакт: Екатерина Коломиец, +7 978 79-69-704, velopobeda@gmail.com