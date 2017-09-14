Крымский военно-исторический фестиваль в Севастополе посетит порядка 30 тысяч человек

В Севастополе на Федюхиных высотах 15 – 16 сентября пройдет четвертый Крымский военно-исторический фестиваль. К традиционным площадкам разных эпох добавится новая локация, посвященная быту генуэзцев и их торговому форпосту – крепости Чембало, а программа фестиваля пополнится новыми развлечениями для маленьких гостей.

Как сообщили организаторы, в этом году участие в фестивале примут около 700 реконструкторов из Севастополя, Крыма, других регионов России, а также Франции, Болгарии и Чехии. Открытыми для посетителей будут два дня фестиваля – 15 и 16 сентября, в остальные дни реконструкторы будут проводить тематические игры.

Как и в прошлые годы, Федюхины высоты будут разбиты на площадки, посвящённые разным эпохам и народам, которые оставили след в истории Крыма: Античности, Древней Руси IX–XIII веков, Средневековью, Крымской, Гражданской и Великой Отечественной войне. Гости фестиваля смогут поучаствовать в строительстве фортификаций, многочисленных мастер-классах, сыграть в боулинг пушечными ядрами. Здесь же введут славную севастопольскую традицию — ежедневный артиллерийский залп ровно в полдень.

Нововведением этого года станет локация XV века Локо Чембали – торговый порт генуэзцев с подсобным хозяйством. В центре поселения откроются постоялый двор и таверна, в строительстве которой смогут принять участие все желающие.

Особое внимание организаторы уделили детям – на каждой исторической площадке будет действовать свой набор активностей в тематике эпохи. Ребята научатся ставить палатки, строить плетни, воздвигать крепости, выкладывать глиняные печи, разводить костер, молоть муку, а также познакомятся с другими навыками людей, живших в предыдущие эпохи.

Центральным событием фестиваля станет реконструкция боя в период Великой Отечественной войны, которая состоится 16 сентября.

Организаторы ожидают, что в этом году фестиваль посетят около 30 тысяч гостей.



sevastopolnews.info