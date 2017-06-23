Всероссийский фестиваль красок в Лукоморье

24 и 25 июня в 14:00 в эко-парке «Лукоморье» состоится самое яркое событие этого лета – Всероссийский Фестиваль красок.

Тысячи людей соберутся вместе, чтобы окунуться в атмосферу счастья и беззаботности, разукрасив лица друг друга в яркие цвета. Участникам фестиваля не придется беспокоиться о последствиях: натуральная краска легко отстирывается, абсолютно безопасна и имеет все необходимые сертификаты.

Для комфорта гостей на территории парка будут расположены фудкорты и зона отдыха. Настроение масштабной красочной феерии зададут лучшие диджеи и кавер-группы России, заранее отобранные организаторами.

Всероссийский Фестиваль красок – это уникальный формат городского отдыха для школьников, студентов, целых семей и даже пенсионеров.

Искренние улыбки на ярких лицах и теплые объятия весельчаков зарядят гостя двухдневного колорфеста положительными эмоциями на весь год и оставят несмываемый след в его памяти. Вход на красочный open-air будет

свободный и без возрастных ограничений.