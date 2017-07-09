В п. Куйбышево Бахчисарайского района отметили древний славянский праздник Ивана Купала

Традиционно в ночь с 6 на 7 июля в п. Куйбышево Бахчисарайского района отметили древний славянский праздник Ивана Купала. На месте где располагались древние святилища, среди величественной красоты крымских гор Крымский фольклорный фестиваль «Иван Купала» состоялся уже в шестой раз, собрав около тысячи участников, желающих познакомиться с традициями предков.

Много таинственных славянских обрядов и народных забав подготовили организаторы и в этот раз. Участники приезжали целыми семьями и развлечения пришлись по вкусу всем. Мужчины смогли попробовать свои силы в борьбе на поясах и освоить кузнечное ремесло. Дети – принять участие в тематических мастер-классах, поиграть в детской зоне и просто весело порезвиться на травке. Но самые главные купальские гадания и ритуалы ждали прекрасную половину – девушки могли погадать на суженного, поколдовать над волшебным зельем любви и достатка, и конечно, сплести настоящий купальский венок судьбы, как это делали в древние времена.

Традиционно для купальского венка собирали 12 различных трав и цветов. Древние верили, что такой венок защитит от злых духов, привлечет в дом благополучие и достаток. Венок можно было опустить на воду и погадать на суженного или забрать домой, как собранный своими руками оберег. Когда в доме кто-болел из него отщипывали кусочек и кидали в чай, а через год все что осталось сжигали в купальском костре. На фестивале «Иван Купала» участницы с удовольствием собирали травы и цветы, под чутким руководством профессиональной мастерицы плели венки, и опускали их на воду, чтобы погадать на исполнение желаний или суженного.

Еще один традиционный ритуал для незамужних девиц – гадание на купальском колесе с лентами, по древнему поверью, девушки, в чьих руках останется ленточка, обязательно выйдут замуж в течение года. Как оказалось, желающих выйти замуж собралось много, возле колеса образовалась целая толпа девушек, которые хотели получить вожделенную ленточку.

Кульминацией праздника стало Славянское огненное шоу и зажжение купальского костра, который мужчины согласно древней традиции выложили сами. По древнему купальскому ритуалу участники принесли жертву костру, для этого присутствующим предложили отломать кусочек от праздничного каравая, часть бросить в костер со словами «кусочек предкам», а оставшийся кусок съесть и произнести «кусочек деткам». Во время проведения ритуала костер начал искриться и крениться набок, некоторые участники посчитали это магическим знаком.

Кроме того, участники водили купальские хороводы, самый большой из которых растянулся на целое футбольное поле, участвовали в народных забавах и играх, а также искали волшебный папоротник, который по древним поверьям расцветает один раз в году, а каждый кто найдет его сможет понимать язык птиц, рыб и зверей. Папоротник нашли, правда он был заранее припрятан организаторами, однако участников это не смутило, увлекательный квест понравился всем.

По словам организатора фестиваля, основательницы Студии женственности «ELEN» Елены Буриной, Крымский фестиваль «Иван Купала» – это семейный праздник, хотя традиционно большинство обрядов и ритуалов совершается женщинами, интересно будет всем. «Женщины приезжают на фестиваль со своими семьями, чтобы весело и гармонично провести время, и все счастливы. Также на Ивана Купала молодые люди знакомились, чтобы в будущем создать крепкую семью, поэтому и сегодня у нас проходят конкурсы для незамужних девушек и холостых парней, где они могут ближе познакомиться. Фестиваль поддерживает семейные ценности и несет посыл любви и верности. Нам просто хочется, чтобы все были счастливы», рассказала Елена Бурина.

Также она отметила, что согласно древней традиции на Купалье девицы и парни знакомились, а на праздник урожая осенью женились. Поэтому, по традиции, в начале осени в Крыму состоится Праздник урожая, где все желающие смогут сыграть настоящую свадьбу.