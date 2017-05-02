Городской фестиваль «Ради жизни на земле» в КИЦ

С 3 по 7 мая в Культурно-информационном центре (ул. П. Корчагина, 1) будет проходить городской фестиваль «Ради жизни на земле», посвященный Дню Великой Победы.

Программа фестиваля:

Культурно-информационный центр ул. П. Корчагина,1

3 мая

В 16:00 на площади КИЦ состоится торжественное открытие фестиваля:

— Презентация фотопроекта «Их именами названы улицы»

— Презентация медиапроекта «На пути к Великой Победе»

— Праздничный концерт «Мы памяти своей верны». Торжественное вручение паспортов РФ молодежи города

4 мая

С 10.00 до 17.00 севастопольцы смогут посетить выставка картин заслуженного художника АРК А.Ф. Шорохова «Победный май»

В 13.00 в библиотеке КИЦ начнётся литературно-музыкальная композиция «К штыку приравняли перо», посвященная поэзии Великой Отечественной войны

5 мая

В 16.00 для жителей города на площади перед КИЦ будет проходить:

— Выставка ретро- и спецтехники;

— Полевая кухня;

— Высадка деревьев на Аллее Победы и Славы;

— Праздничный гала – концерт

6 мая

В 14.00 в Арт-кафе состоится презентация медиа — проекта «Бессмертный взвод»

7 мая

В 18.30 в Арт-кафе зрители смогут посетить поэтический театр « Башни из Слоновой Кости. Бессмертие»

Кроме этого с 3 по 9 мая 10.00-17.00 в КИЦ будут проходить следующие мероприятия:

— Дни открытых дверей для ветеранов и членов их семей в Народном музее истории рыбной промышленности Азово – черноморского бассейна им. А.В. Буряченко. Экскурсия «Севастопольские рыбаки-для фронта и Победы».

— Дни открытых дверей в библиотеке КИЦ . Книжно-иллюстративная выставка «Севастополь. Страницы великой эпопеи».

Фото с сайта news.sevas.com