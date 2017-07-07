День семьи, любви и верности в Севастополе

8 июля в России отмечают Всероссийский день семьи, любви и верности. День Петра и Февронии.

Музей-заповедник «Херсонес Таврический»

8 и 9 июля на территории Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» пройдет фестиваль позитивных традиций «Это все любовь», который приурочен к празднованию Всероссийского Дня семьи, любви и верности.

Программа фестиваля:

8 июля

12:00-14:00 — Официальное открытие фестиваля. Чествование семей.

14:00-15:00 — Выступление фольклорного ансамбля «Русь» (г. Севастополь).

15:00-15:30 — Византийские и русские песнопения в исполнении ансамбля «Лодья» (г. Ярославль).

15:30-16:30 — Арии и романсы в сопровождении фортепиано. Солистка Мария Мандзий (г. Севастополь).

17:15-18:30 — Выступление труппы «Тот ещё театр».

18:45-20:00 — Выступление вокально-хореографического ансамбля «Таврия» (г. Севастополь).

В течение всего дня: мастер-классы, конкурсы, фотосессии, сюрпризы.

9 июля

15:30-16:30 — Арии и романсы в сопровождении фортепиано. Солистка Алла Кобякова (г. Севастополь).

17:00-18:30 — Интерактивное представление труппы «Тот ещё театр».

18:30-20:00 — Концерт солистов севастопольского государственного симфонического оркестра под руководством Владимира Кима.

В течение всего дня: мастер-классы, конкурсы, фотосессии, сюрпризы.

Вход свободный.

Эко парк «Лукоморье»

8 июля в Эко-парке «Лукоморье» будут проходить мероприятия:

С 12:00 будут работать мастер-классы по росписи пряников, и рисованию песком, а также начнётся благотворительная ярмарка «Дом солнца.»

На 14:00 запланирован Фри-маркет «Добрые руки»

А в 14:30 состоится благотворительный аукцион.

Культурно-информационный центр (ул. П. Корчагина, 1)

8 июля в 11:00 на площади перед КИЦ состоится музыкальная программа «Великая сила любви».

ЦГБ им. Толстого (ул. Ленина, 51)

8 июля в 11:00 Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого приглашает всех желающих принять участие в Празднике любви и добрых традиций, посвященному Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

Семья – это дом. Семья – это мир, где царят любовь и преданность. Это радость и печали, которые одни на всех. Это привычки и традиции. Это крепость, за стенами которой могут царить лишь покой и любовь.

В Летнем читальном зале у центрального входа в библиотеку им. Л.Н. Толстого посетителей ждет литературно-музыкальная акция «Семья — это то, что всегда рядом»: игры, викторины, конкурсы, блиц-опросы, шуточные интервью, мини-путешествия, экспресс-задания, и конечно, яркая книжная экспозиция «История вечной любви: Петр и Февронья Муромские».