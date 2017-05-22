День славянской письменности и культуры в Херсонесе

23 мая 2017     55
День славянской письменности и культуры в Херсонесе

24 мая Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» приглашает гостей и жителей города отметить День славянской письменности и культуры.

Гостей праздничного мероприятия ожидает специальная программа:

15:30 — Литературный салон «Херсонесская лира»;
17:00 — Древнее песенное искусство в исполнении ансамбля «Лодья» (г.Ярославль).
18:00 — Творческая встреча и поэтическая программа с участием Народного артиста России Александра Панкратова-Черного в Античном театре.

Вход на все мероприятия совершенно свободный.

Фото с сайта chersonesos-sev.ru

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