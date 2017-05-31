Детский театральный фестиваль «Сказочное королевство» в Севастополе

С 1 по 10 июня на сцене Севастопольского театра юного зрителя (пр. Гагарина, 16) будет проходить Межрегиональный детский театральный фестиваль «Сказочное королевство».

Среди участников фестиваля театральные коллективы Театра им. Луначарского, Культурно-информационного центра, Севастопольского центра культуры и искусств, культурного комплекса «Корабел», Дворца детского и юношеского творчества, Государственного академического музыкального театра Республики Крым, Крымского академического русского драматического театра им.Горького, молодежным театром «Студия-22» (МЦТИ «Золотой ключик») и театром кукол «Марионетки» и другими.

Кроме этого специально для участия в фестивале приедет коллектив Московского областного театра кукол.

Оценивать конкурсные спектакли будут два состава жюри — взрослое и детское. Первое включит театральных профессионалов, второе — юных зрителей, ставших уже постоянными посетителями спектаклей ТЮЗа.

Программа фестиваля:

1 июня

18:30 — Открытие фестиваля. «О маленьких для больших» (СТЮЗ, г. Севастополь)

2 июня

11:00 — «В гостях у Ивана» (Интерактивный мобильный театр «Ь», г. Севастополь)

18:30 — «День рождения кота Леопольда» (Государственный академический музыкальный театр Республики Крым)

3 июня

11:00 — «Волшебное оружие кендзо» (Крымский академический театр кукол)

18:30 — «Сказочки на всякий случай» («Театрик», г. Севастополь)

4 июня

11:00 — «Чемоданное настроение» (СТЮЗ, г. Севастополь)

18:30 — «Малыш и Карлсон» (СТЮЗ, г. Севастополь)

5 июня

11:00 — «Каменный ангел» (КИЦ, г. Севастополь)

18:30 — «Две стрелы»(Театр юного зрителя Дворца детского и юношеского творчества, г. Севастополь)

6 июня

11:00 — «Золотая муха» (Театр Луначарского, г. Севастополь)

18:30 — «Кентервильское приведение» (Театр марионеток, г. Евпатория)

7 июня

11:00 — «В самую точку» (Театр юного зрителя КК «Корабел», г. Севастополь)

18:30 — «Гусилебеди.ru» (Театр-студия «22», г. Евпатория)

8 июня

11:00 — «Двенадцать месяцев» (Театр «ФАРТ», СЦКиИ, г. Севастополь)

18:30 — «Аленький цветочек» (Крымский академический русский драматический театр им.Горького)

9 июня

11:00 — «Королевская игра» (Театр имени кукол, КИЦ, г. Севастополь)

10 июня

11:00 — «Царевна-лягушка» (Московский областной театр кукол, г. Москва)

13:00 — «Царевна-лягушка» (Московский областной театр кукол, г. Москва)

18:30 — Закрытие фестиваля.

Стоимость билетов на все спектакли 200р.

Все спектакли проходят на сцене Севастопольского театра юного зрителя.