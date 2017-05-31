Детский театральный фестиваль «Сказочное королевство» в Севастополе

С 1 по 10 июня на сцене Севастопольского театра юного зрителя (пр. Гагарина, 16) будет проходить Межрегиональный детский театральный фестиваль «Сказочное королевство».
Среди участников фестиваля театральные коллективы Театра им. Луначарского, Культурно-информационного центра, Севастопольского центра культуры и искусств, культурного комплекса «Корабел», Дворца детского и юношеского творчества, Государственного академического музыкального театра Республики Крым, Крымского академического русского драматического театра им.Горького, молодежным театром «Студия-22» (МЦТИ «Золотой ключик») и театром кукол «Марионетки» и другими.
Кроме этого специально для участия в фестивале приедет коллектив Московского областного театра кукол.
Оценивать конкурсные спектакли будут два состава жюри — взрослое и детское. Первое включит театральных профессионалов, второе — юных зрителей, ставших уже постоянными посетителями спектаклей ТЮЗа.
Программа фестиваля:
1 июня
18:30 — Открытие фестиваля. «О маленьких для больших» (СТЮЗ, г. Севастополь)
2 июня
11:00 — «В гостях у Ивана» (Интерактивный мобильный театр «Ь», г. Севастополь)
18:30 — «День рождения кота Леопольда» (Государственный академический музыкальный театр Республики Крым)
3 июня
11:00 — «Волшебное оружие кендзо» (Крымский академический театр кукол)
18:30 — «Сказочки на всякий случай» («Театрик», г. Севастополь)
4 июня
11:00 — «Чемоданное настроение» (СТЮЗ, г. Севастополь)
18:30 — «Малыш и Карлсон» (СТЮЗ, г. Севастополь)
5 июня
11:00 — «Каменный ангел» (КИЦ, г. Севастополь)
18:30 — «Две стрелы»(Театр юного зрителя Дворца детского и юношеского творчества, г. Севастополь)
6 июня
11:00 — «Золотая муха» (Театр Луначарского, г. Севастополь)
18:30 — «Кентервильское приведение» (Театр марионеток, г. Евпатория)
7 июня
11:00 — «В самую точку» (Театр юного зрителя КК «Корабел», г. Севастополь)
18:30 — «Гусилебеди.ru» (Театр-студия «22», г. Евпатория)
8 июня
11:00 — «Двенадцать месяцев» (Театр «ФАРТ», СЦКиИ, г. Севастополь)
18:30 — «Аленький цветочек» (Крымский академический русский драматический театр им.Горького)
9 июня
11:00 — «Королевская игра» (Театр имени кукол, КИЦ, г. Севастополь)
10 июня
11:00 — «Царевна-лягушка» (Московский областной театр кукол, г. Москва)
13:00 — «Царевна-лягушка» (Московский областной театр кукол, г. Москва)
18:30 — Закрытие фестиваля.
Стоимость билетов на все спектакли 200р.
Все спектакли проходят на сцене Севастопольского театра юного зрителя.