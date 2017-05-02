«За Победу танцуй до победного!» — ежегодный городской танцевальный флешмоб в Севастополе

9 мая в 16:00 организаторы и участники Севастопольского Офицерского Бала вместе с жителями и гостями города-героя выйдут на набережную Приморского бульвара, для участия в общегородском танцевальном флешмобе «За Победу танцуй до победного!», чтобы танцем, как символом мира и жизни, прославить подвиг героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Второй бальный флешмоб «За Победу танцуй до победного!» – это способ передать благодарность героям, защищавшим наше Отечество чтобы в памяти людей не стиралось: наша мирная жизнь, наполненная мечтами, – их заслуга.

Любой человек, независимо от возраста и танцевальной подготовки, может стать участником и создателем уникального события. А талантливые хореографы Севастопольского Офицерского Бала доступно, в непринужденной дружеской атмосфере обучат танцам всех, кто желает принять участие в акции.

Ежегодный общегородской флешмоб «За Победу танцуй до победного!» приглашает всех желающих, независимо от возраста и танцевальной подготовки, принять участие в выражении уважения и благодарности героям Великой Отечественной Войны.

Подать заявку на репетицию и участие можно на нашем сайте sevbal.ru, по телефону: +7 978 211 15 05 или в социальных сетях Севастопольского Бала #sevbal.

Место проведения флешмоба: Набережная г. Севастополя, у Аквариума

Время проведения: 9 мая 2017 г., 16:00

Общегородская репетиция 6 мая 2017 г.

Напомним, что 11 июня 2017 года на Площади Михайловской береговой батареи города Севастополя состоится ежегодное культурное событие, объединяющее военное и гражданское общество в едином культурном процессе – IV Большой Севастопольский Благотворительный Офицерский Бал. Он будет посвящен Дню России и Дню города-героя Севастополя. Набор участников открыт для всех желающих. Заявки принимаются по телефону +7 978 211 15 05 или на сайте sevbal.ru.