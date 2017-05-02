Историко-патриотический фестиваль «Знамена Победы» на Сапун-горе

С 6 мая по 7 мая 2017 года Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя проводит историко-патриотический фестиваль «Знамена Победы», посвященный 72-й годовщине Великой Победы и 73-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества.

Во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Сапун-гора дважды становилась ареной ожесточённых боев. В период героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. здесь проходил один из оборонительных рубежей. 250 дней моряки-черноморцы и воины Приморской армии удерживали противника у стен города, оттянув на себя в самое трудное для Родины время более чем 200-тысячную армию немецко-фашистских захватчиков. Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г. вошел в историю как решающее событие в освобождении Севастополя. Проявив беспримерное мужество, самоотверженность и несокрушимую силу духа, воины 51-й общевойсковой и Приморской армий овладели Сапун-горой и водрузили на ней Знамёна Победы.

Историко-патриотический фестиваль «Знамена Победы» призван содействовать сохранению памяти о защитниках и освободителях города-героя Севастополя, их подвигах во имя свободы и независимости нашей Родины.

В программе фестиваля:

6 Мая

11.00 — митинг памяти в память о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны.

12.00 — реконструкция штурма Сапун-горы.

14.00 — праздничный концерт.

В рамках праздника будут работать интерактивные площадки, мастер-классы, ретро фотоателье и выставки.

7 мая

10.00 – 16.00 покажут кинохронику, всем желающим предоставят возможность спеть военно-полевое караоке, потанцевать, посетить игровую площадку «Партизанский лагерь», и различные выставки.

Мы приглашаем гостей и жителей города-героя присоединиться к нам в этот день и накануне Дня Великой Победы вспомнить о тех, кто насмерть стоял на поле боя, кто своим ратным подвигом подарил миллионам людей радость мирной жизни, кто стал для нас образцом мужества, стойкости и преданности своему Отечеству.

Место проведения: г. Севастополь, Мемориальный комплекс «Сапун-гора»

Начало мероприятия: в 11.00 6 мая 2017 г.