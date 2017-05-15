Киноклуб «Киноbоок» приглашает на показ фильмов в рамках фестиваля «Победили вместе»

16 и 17 мая клуб любителей кино «Кинобук» приглашает всех желающих на очередное заседание в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого (ул. Ленина, 51) в рамках фестиваля «Победили вместе».

В течение двух дней вас ожидают увлекательные встречи с режиссерами, представившими свои ленты на суд жюри фестиваля, а также просмотр этих картин.

16 мая на встречу с любителями кино придет режиссер Ирина Васильева (г. Москва) с кинофильмом «Наплывы. Любовь».

17 мая Станислав Раздорский (г. Москва) покажет свой фильм «Перчатка».

Начало заседаний – в 17:00

Вход свободный.