Киноклуб «Киноbоок» приглашает на показ фильмов в рамках фестиваля «Победили вместе»

16 и 17 мая клуб любителей кино «Кинобук» приглашает всех желающих на очередное заседание в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого (ул. Ленина, 51) в рамках фестиваля «Победили вместе».
В течение двух дней вас ожидают увлекательные встречи с режиссерами, представившими свои ленты на суд жюри фестиваля, а также просмотр этих картин.
16 мая на встречу с любителями кино придет режиссер Ирина Васильева (г. Москва) с кинофильмом «Наплывы. Любовь».
17 мая Станислав Раздорский (г. Москва) покажет свой фильм «Перчатка».
Начало заседаний – в 17:00
Вход свободный.