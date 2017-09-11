Крымский военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах

С 9 по 17 в Севастополе в четвёртый раз на Крымскойм Военно-историческом фестивале соберутся реконструкторы со всей России.

12 сентября в рамках фестиваля состоится исторический квест. Подробнее…

А 15 и 16 сентября будут открытыми для посетителей, остальное время — полное раздолье для реконструкторов, озябших и тоскующих по теплу этим суровым летом.

Как и в прошлые годы, Федюхины высоты будут разбиты на площадки, посвящённые разным эпохам и народам, которые оставили след в истории Крыма. Вас ждут Античность, Древняя Русь IX–XIII веков, европейское Средневековье, Крымская война, Гражданская и Великая Отечественная война.

На площадке Крымской войны гости смогут поучаствовать в строительстве фортификаций, а отдыхая от трудов — сыграть в боулинг пушечными ядрами. Здесь же введут славную севастопольскую традицию — ежедневный артиллерийский залп ровно в полдень.

Особое внимание в этом году уделяется детям — на каждой исторической площадке будет свой набор активностей в тематике эпохи. Нам этого показалось мало, поэтому решили открыть ещё и отдельную детскую площадку, где ребята смогут создавать свой мир, осваивая нужные для этого навыки: ставить палатки, строить плетни, воздвигать крепости, выкладывать глиняные печи. Здесь же их ждут практические занятия по разным способам разведения огня, помолке муки и другие знания, без которых пришлось бы тяжко людям далекого прошлого.

Программа фестиваля

15 сентября

15:00-19:00 – Работа всех площадок фестиваля

После 16:00 – Показательные сражения дружин “Древней Руси” (продолжительность 30 минут)

После 16:30 – Показательные сражения на площадке “Античность” (продолжительность 60 минут)

После 17:30 – Реконструкция эпизода сражения времён Крымской войны Первый пушечный залп. Начало боевых действий. Перестрелки пехоты (продолжительность 90 минут)

16 сентября

12:00-19:00 – Работа всех площадок фестиваля

После 12:30 – Показательные сражения дружин “Древней Руси” (продолжительность 30 минут)

После 13:30 – Реконструкция боевого эпизода периода войны в Афганистане. Бой за перевал Сатэ-Кандав (продолжительность 60 минут)

После 15:00 – Показательные сражения воинов “Античности” (продолжительность 60 минут)

После 16:30 – Реконструкция эпизода сражения времён Крымской войны. Второй штурм Севастополя (продолжительность 60 минут)

После 18:00 – Реконструкция эпизода освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. 1944 г. (продолжительность 60 минут)

На трех площадках Крымского военно-исторического фестиваля — «Античность», «Loco Cimbali» и «Крымская война» для посетителей будут организованы бесплатные экскурсии, где гости познакомятся с разными историческими эпохами, узнают об особенностях мирного быта и военного времени, увидят ремесленные процессы.

15 сентября экскурсионное обслуживание начнется с 15:00 и продлится до 18:30, 16 сентября с 12:00 до 18:30.

Экскурсии будут проходить каждые 20 минут, сбор группы — непосредственно у самой площадки. Гости сами выбирают, о какой эпохе хотят узнать, и приходят к одной из трех площадок.

Подробное расписание экскурсий можно посмотреть на официальном сайте КВИФ

Доставка на общественном транспорте

15 и 16 сентября от площади Ушакова будут курсировать комфортабельные микроавтобусы до фестиваля и обратно. Интервал движения между транспортом от 15 до 20 минут. На площади ориентиром послужат информационные стенды и волонтеры в футболках Крымского военно-исторического фестиваля.

15 сентября

От пл. Ушакова до фестиваля — с 14:00 до 18:00

От парковки фестиваля (Первомайка, Федюхины высоты) до пл. Ушакова — с 18:00 до 22:00.

Интервал движения каждые 15-20 минут.

16 сентября

От пл. Ушакова до фестиваля — с 11:00 до 18:00

От парковки фестиваля (Первомайка, Федюхины высоты) до пл. Ушакова — с 18:00 до 22:00

Интервал движения каждые 15-20 минут.

Источник ratobor.com