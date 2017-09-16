Крымский музыкальный фестиваль на сцене СЦКиИ

19 сентября на сцене Севастопольского центра культуры и искусств (Ленина, 25) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Севастополя будет проходить Крымский музыкальный фестиваль.
В фестивале примут участие лауреатов международных конкурсов Андреа Мерло (Италия), Жоау Шафьер (Португалия), Рафаэль Гутьеррес-Велес (Мексика), Кехань Сюй (Китай), Валентина Лисица (США) и Академический Симфонический оркестр имени С.С. Поркофьева Донецкой Государственной Академической филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер — Владимир Заводиленко. Художественный руководитель фестиваля — Глеб Степанов.
В программе:
— Ф. Шопен — Концерт №1 ми минор для фортепиано с оркестром;
— С.С. Прокофьев — Концерт №3 до мажор для фортепиано с оркестром;
— В.А. Моцарт — Концерт №24 до минор для фортепиано с оркестром;
— П.И.Чайковский — Концерт №5 си-бемоль минор для фортепиано с оркестром;;
— С.В. Рахманинов — Концерт №2 до минор для фортепиано с оркестром.
Начало в 18:30.