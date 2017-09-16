Крымский музыкальный фестиваль на сцене СЦКиИ

Крымский военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах



С 9 по 17 в Севастополе в четвёртый раз на Крымскойм Военно-историческом фестивале соберутся реконструкторы со всей России. 12 сентября в рамках фестиваля состоится исторический квест. Подробнее… А 15 и 16 сентября будут открытыми для посетителей, остальное время — полное раздолье для реконструкторов, озябших и тоскующих по теплу этим суровым летом. Как и в прошлые… читать »