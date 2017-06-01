Культурно-патриотический фестиваль «Исторический бульвар»

4 июня 2017 года Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя проводит Культурно-патриотический фестиваль «Исторический бульвар», посвященный героическим защитникам Отчизны во время Крымской войны 1853–1856 гг. и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества.

Более 50 общественных организаций и исторических клубов примут участие в Культурно-патриотическом фестивале «Исторический бульвар».

Программа фестиваля:

11:00 – 12:30 Открытие фестиваля. Торжественное шествие участников фестиваля по Историческому бульвару. (Старт от памятника Ф.Ф. Ушакову)

12:30 – 13:15 Выступление конных казачьих групп. (Ров перед 4-м бастионом)

13:00 – 20:00 Работа интерактивной площадки «Живая история». (У памятника воинам 4-го бастиона)

12:00 – 20:00 Работа выставок Музея (Центральная аллея Исторического бульвара):

– «Легендарный Севастополь. Потомству в пример».

– Выставки оружия.

— Работа выставок Севастопольского Морского Собрания, Клуба любителей истории города и флота.

11:30 – 17:00 Работа интерактивных площадок, мастер-классов «Город мастеров», «Живая Русь», СтудАктива, где гости праздника смогут познакомиться с секретами популярных рукодельных техник и ремесел, таких как вязание, лепка, ткачество и плетение, гончарное дело, роспись по дереву, фьюзинг, работа кузнецов, чеканка монет и другими.

Работа выставок Главного Управления МЧС по г. Севастополю, Ассоциации национально-культурных обществ г. Севастополя, художников г. Севастополя.

12:30 – 14:30 Детская площадка: шоу мыльных пузырей. Проведение конкурса детского рисунка на асфальте. (Площадь перед Кинопавильоном Музея)

12:30 – 18:00 Показ мультфильмов в Кинопавильоне Музея.

14:00 – 17:00 Веревочный городок (Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи) на

аллее между памятником воинам 4-го бастиона и Кинопавильоном.

12:30 – 15:00 Концертная программа творческих коллективов города-героя Севастополя. (Площадь перед зданием Панорамы)

14:00 – 20:00 Работа ретрофотоателье. (Центральная аллея Исторического бульвара)

13:00 – 21:00 «Солдатский бивак». (Аллея между памятником воинам 4-го бастиона и Кинопавильоном)

17:00 – 18:00 Исторический бал. Мастер-класс: танцы середины XIX в. (Площадка и аллея у памятника воинам 4-го бастиона)

17:30 – 19:30 Детская площадка: джампинг; живые статуи; артисты на ходулях. (Площадь перед Кинопавильоном Музея)

18:00 – 21:00 Концертная программа творческих коллективов города-героя Севастополя. (Площадь перед зданием Панорамы)

21:00 – 21:30 Акция «Свеча Памяти». (Площадь перед зданием Панорамы)

22:00 Закрытие фестиваля. Праздничный фейерверк на Историческом бульваре. (Площадь перед зданием Панорамы)