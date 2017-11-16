#МамаДень в «Золотой Балке»

16 ноября 2017     43
#МамаДень в "Золотой Балке"

Севастопольская Агрофирма «Золотая Балка» (Крестовского, 66) запускает серию еженедельных семейных праздников и предлагает объявить 18-19 ноября Праздниками непослушания.
День непослушания, это день когда мамам можно все: мамы возвращаются в дество , а дети занимаются «взрослыми» заботами.…
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Гостей праздника ждут мастер-классы для мам и детей, фотозоны, ярмарка сувениров, аквагрим, контактный зоопарк, сладкие угощения, розыгрыш суперпризов.
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Программа:
11:00 — Открытие праздника, анонсы всех мероприятий и локаций, инстаграм-конкурса и розыгрыша главного приза. Работа всех фотозон, набор в команды. Делаем большое общее селфи
11:15 – Детский танцевальный коллектив. Танцевальный мастер-класс. Разучиваем мама-танец
11:45 – Старт локации с детскими развлечениями и интерактивами — большая уборка и стирка
12:10 – Презентация молодых, успешных, современных многодетных мам со сцены. Вручение подарков от партнеров и участников мероприятия
12:30 – Квест от конно-трюкового театра Арион
13:00 – Детский кулинарный мастер-класс в ресторане «Печем пирог маме»
13:00 – Мастер-класс для мам, посвященный красоте и уходу за собой, с экскурсией в винный подвал и дегустацией. Участие платное.
15:00 – Театральная мастерская, постановка «Бармалей»
15:00 – Тестирование масок для лица. Подводим итоги первого этапа инстаграм-конкурса
16:00 – Итоги второго этапа инстаграм-конкурса и розыгрыш суперприза для мамы от СПА-центра. Вспоминаем мама-танец, детская дискотека
17:00 – Окончание дня праздника

Контактный телефон: 8 (800) 5000 640

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