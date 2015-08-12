Масленица в Лукоморье
25 февраля детский эко-парк «Лукоморье» (пр. Победы, 1а) приглашает всех жителей и гостей города на весёлый праздник Масленицы
Посетителей ожидают традиционные масленичные забавы,конкурсы, народные гуляния с играми и потехами, в которых будут принимать участие традиционные ростовые куклы, чучело Масленицы и, естественно, блины, которым будет отведено центральное место во всём празднике. Весёлую атмосферу праздника создаст концерт творческих коллективов города.
Начало мероприятия — 12:00.