Масленица в Лукоморье

24 февраля 2017 - Просмотров: 103
ММасленица в Лукоморье

25 февраля детский эко-парк «Лукоморье» (пр. Победы, 1а) приглашает всех жителей и гостей города на весёлый праздник Масленицы

Посетителей ожидают традиционные масленичные забавы,конкурсы, народные гуляния с играми и потехами, в которых будут принимать участие традиционные ростовые куклы, чучело Масленицы и, естественно, блины, которым будет отведено центральное место во всём празднике. Весёлую атмосферу праздника создаст концерт творческих коллективов города.

Начало мероприятия — 12:00.

Фестивали ,

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