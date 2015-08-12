Масленица по — флотски

24 февраля 2017 - Просмотров: 116
Масленица по - флотски

26 февраля Культурно-информационный Центр ( ул.П.Корчагина,1) вновь приглашает севастопольцев и гостей города на истинно народный праздник – Масленицу!

На площади перед Центром развернётся традиционная праздничная ярмарка, а в полдень начнутся народные забавы и потехи. Гости праздника смогут испытать свою ловкость и покорить «потешный» столб с призами, угоститься свежими блинами, поучаствовать в пельменном аврале под песни праздничного концерта. Встречайте весну весело!

Справки по тел.: 41-06-73.

Фестивали ,

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