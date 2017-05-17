Международный Кинофорум «Золотой Витязь» в Севастополе

С 22 по 31 мая 2017 года в Севастополе пройдёт XXVI Международный Кинофорум «Золотой Витязь».

Международный Кинофорум «Золотой Витязь» объединяет кинематографистов из разных стран мира под девизом «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».

«Золотой Витязь» ставит своей главной задачей вовлечение в единое движение всех, кто не желает растворяться в безнравственном, бездуховном потоке глобальной массовой «культуры», кто хочет сохранить самобытность свою личную и самобытность своего народа. Хочет передать своим детям традиции культуры предков и высокие нравственные идеалы».

Среди участников Кинофорума выдающиеся мастера культуры:

Народные артисты России Николай Бурляев, Сергей Никоненко, Сергей Шакуров, Андрей Соколов, заслуженные артисты России Владимир Зайцев, Ольга Кабо, Эвклид Кюрдзидис, народный артист Республики Беларусь Владимир Гостюхин, народный артист Украины Михаил Голубович, актеры театра и кино Сергей Маховиков и Инга Шатова, Иркутский театр народной драмы под руководством заслуженного артиста России Михаила Корнева.

Специальный гость Кинофорума — Гойко Митич – актёр, режиссёр, каскадёр (Сербия, Германия)

В программе Кинофорума:

— показ более 40 внеконкурсных и 183 конкурсных художественных, телевизионных, документальных, анимационных, студенческих и детских фильмов из 28 стран мира: России, Австрии, Армении, Беларуси, Болгарии, Бразилии, Республики Сербской (Босния и Герцеговина), Великобритании, Германии, Грузии, Египта, Индии, Ирана, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Румынии, Сербии, Польши, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Франции, Швеции, Южной Кореи;

— творческие встречи артистов кино и театра со зрителями;

— круглый стол «Новая государственная культурная политика России — возрождение кинематографа»;

— гала-концерты популярных артистов кино и театра;

— дни Вологодской области. К 870-летию городов Вологды, Москвы и Великого Устюга (концертная программа, фотовыставка, программа документальных фильмов)

Внеконкурсные программы Кинофорума:

— Ретроспектива фильмов киностудии «Беларусьфильм»

— Ретроспектива фильмов белорусского режиссёра В.Т. Турова

— Ретроспектива фильмов памяти великого артиста А.В. Петренко

— Ретроспектива фильмов Гойко Митича

— Ретроспектива фильмов памяти Анджея Вайды

— Программа фильмов Европейского центра исторического кино

— Программа Российских фильмов о польских актерах

— Показ фильма к 100-летию народного артиста СССР, советского и российского мультипликатора Ф.С. Хитрука

— Программа «Люди России». Внеконкурсный показ фильма

— Документальный цикл «Три истории о русской иконе»

— Дни Вологодской области в Севастополе. Кинопоказы фильмов вологодских режиссёров

Список конкурсных фильмов можно посмотреть на сайте кинофорума

Кинопоказы в кинотеатрах Севастополя:

«Победа» (ул. Большая Морская, 13)

«Москва» (проспект Генерала Острякова, 70)

«Россия» (площадь 50-летия СССР, 11)

«Моряк» (Северная сторона, ул. Леваневского, 27)

Подробное расписание кинопоказов можно посмотреть на сайте кинофорума. На все мероприятия кинофорума вход свободный.

Мероприятия XXVI Международного Кинофорума «Золотой Витязь»:

22 мая в 16.00 — Пресс-конференция Открытия XXVI МКФ «Золотой Витязь» в конференц-зале «Адмирал» гостиницы «Севастополь» (Нахимова, д. 8).

22 мая в 17:00 — Торжественная церемония Открытия XXVI МКФ «Золотой Витязь», гала-концерт участников Кинофорума в Драматическом театре им. А.В. Луначарского (пр. Нахимова, 6).

23 мая в 18.00 Фильм открытия Кинофорума «По млечному пути», 125 мин, реж. Эмир Кустурица, Сербия, Великобритания, США, 2016. Кинотеатр «Москва» (пр. Ген. Острякова, 70).

26 мая в 14.30 — Круглый стол «Новая государственная культурная политика России — возрождение кинематографа».

27 мая в 19.00 — Творческая встреча актёров кино и театра со зрителями в ГБУК «Балаклавский Дворец культуры» (ул. Калича, 21).

27-28 мая в 21.00 Дни Вологодской области. К 870-летию городов Вологды, Москвы и Великого Устюга («Ракушка» на набережной).

31 мая в 19:00 Торжественная церемония Закрытия и награждение победителей XXVI МКФ «Золотой Витязь» в драматическом театре им. А.В. Луначарского (пр. Нахимова, 6).

Организаторы — МКФ «Золотой Витязь», Министерство культуры Российской Федерации, Правительство Севастополя, МЧС России, при участии Союза кинематографистов России и Госфильмофонда России.

Президент Форума Николай Петрович Бурляев — Заместитель председателя Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации, член Патриаршего совета по культуре, Председатель Славянского Творческого Союза, директор Института культуры МЧС России, народный артист России.

Почетные попечители «Золотого Витязя» — Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Председатель Российского фонда культуры и Союза кинематографистов Российской Федерации народный артист России Н.С. Михалков, министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский и министр МЧС России В.А. Пучков, ВрИО Губернатора города Севастополь Д.В. Овсянников.

Фото Елены Лещинской news.sevas.com