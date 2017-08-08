Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе»

19 и 20 августа в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» пройдет международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе», где выступят известные российские и зарубежные оперные певцы: Вероника Джиоева, Василий Ладюк, Агунда Кулаева, Алексей Татаринцев, Владимир Маторин и другие.

Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» объединит ведущих солистов, а также молодых артистов российской и зарубежной оперной сцены. Фестиваль пройдет при поддержке Правительства Севастополя. В течение двух дней на фоне античного города-музея под открытым небом будут исполнены известные арии из классических постановок. Ожидается, что фестиваль привлечет более 3000 зрителей.

19 августа пройдет большой гала-концерт с участием звезд мировой классической сцены.

20 августа выступят молодые исполнители ведущих российских театров – будущее русской оперы.

В дни фестиваля зрители услышат знаменитые арии из опер Чайковского «Евгений Онегин», Римского-Корсакова «Садко», «Снегурочка» и «Майская ночь». Со сцены прозвучат произведения: Пуччини – «Богема» и «Джанни Скикки», Бизе – «Кармен», Россини – «Севильский цирюльник» и многие другие, являющиеся достоянием мирового оперного искусства.

Во время фестиваля на сцену поднимутся: ведущий солист московского театра «Новая Опера» Василий Ладюк, лауреат международного конкурса «Maria Callas Grand Prix» и приглашенная артистка Большого театра Вероника Джиоева, ведущий солист партий в нью-йоркского Метрополитен-опера Владимир Маторин, а также оперный певец из Италии Валерио Згарджи. Помимо этого, на фестивале выступят Алексей Татаринцев, обладатель первой премии XV Международного конкурса имени Чайковского, и Агунда Кулаева, российская оперная певица, солистка Большого театра.

«Древний город Херсонес Таврический является самым величественным археологическим памятником юга России, и мы признательны и гордимся тем, что именно наша площадка была выбрана для столь значимого фестиваля, как «Опера в Херсонесе». Когда-то здесь, в античном театре, прямо под открытым небом нашими предками давались спектакли, пелись гимны, проходили важные общественные события. Теперь тут прозвучит классическая музыка, приедут артисты мировой величины и исполнят самые известные произведения. Мы рады, что преемственность не утеряна, искусство и сегодня живет там, где и тысячелетия назад», – сообщила Светлана Мельникова, директор государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», заслуженный работник культуры РФ.

«Древний Херсонес – уникальное место, где многократно усиливаются, намного ярче переживаются те чувства, которые будит в нас большое искусство. Проводя фестиваль в Севастополе, особый акцент в этом году мы делаем именно на русскую оперу, эмоциональную, глубокую, это наш огромный вклад в мировую сокровищницу, – рассказывает организатор фестиваля, глава фонда «Новая Республика» Олег Беркович. – Летний оперный фестиваль под открытым небом на развалинах античного полиса имеет все шансы стать одним из красивейших мероприятий в европейском культурном календаре. Мы надеемся, что «Опера в Херсонесе» будет не просто музыкальным праздником для горожан и гостей города, но и ежегодным центром притяжения для ценителей оперного искусства со всего мира».

Начало концертов в 21:00.

Билеты 500-750 р.