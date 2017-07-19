Международный православный фестиваль духовно-патриотической песни «Небо славян»

С 20 по 28 июля в Севастополе пройдет Международный православный фестиваль авторской, духовно-патриотической песни “Небо славян».

Главная идея фестиваля — это возрождение единства славянских народов с общей богатой культурой в православной вере, поиск молодых и нераскрывшихся талантов, а также попытка достучаться до сердец слушателей, умягчая их песней, — и сделать этот мир чуточку лучше.

Программа фестиваля:

20 июля в 15:00 — предварительное прослушивание конкурсантов в Итальянском дворике Музея-заповедника Херсонес Таврический (Начало регистрации в 14:30).

21 июля в 19:00 — открытие фестиваля. Праздничный концерт на эстраде Приморского бульвара (Ракушка).

22 июля в 19:00 — конкурсный день. (эстрада Приморского бульвара).

23 июля в 19:00 — гала-концерт фестиваля. Награждение победителей (эстрада Приморского бульвара).

25 июля в 19:00 — гостевой концерт фестиваля (эстрада Приморского бульвара).

28 июля — закрытие фестиваля. Участие в крестном ходе, посвящённом дню памяти святого равноапостольного князя Владимира

Фото с сайта VK