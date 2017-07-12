Международный фестиваль водных экстремальных видов спорта «X Fest» в Севастополе

15 и 16 июля на пляже «Хрустальный» в Севастополе состоится Международный фестиваль водных экстремальных видов спорта «X Fest». В программу фестиваля включены первенства по разным зрелищным дисциплинам: вейкбординг, флайбординг, показательные выступления на водных мотоциклах, а также первенство по скейтбордингу.

Помимо спортивных соревнований для гостей будет создана специальная инфраструктура: ярмарки, маркет еды, детская анимация, мастер-классы, а также концертные площадки.

Вход на фестиваль для всех желающих свободный.

Подробную программу фестиваля можно посмотреть на официальном сайте мероприятия x-fest.ru