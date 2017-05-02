Международный фестиваль «Высота Горная» в Севастополе

8 и 9 мая в Севастополе будет проходить Международный фестиваль «Высота Горная», посвященный Дню Победы и Дню освобождения Севастополя от фашистских захватчиков.

«Общий штурм города начался 5 мая, а на рассвете 7 мая 1944 года, после мощной артиллерийской подготовки, советские войска двинулись на штурм Сапун–горы. К исходу дня Сапун-гора была взята, а оборонявшие ее фашистские войска были уничтожены. Однако, высота Горная оставалась в руках противника.

7 мая 1944 г. при поддержке артиллерии и авиации, начался штурм высоты Горная, силами 414-й Анапской Стрелковой Дивизии (генерал-майор В.С. Дзабахидзе) и 318-й Новороссийской (генерал-майор В.Ф. Гладков).

Лишь к исходу дня 9-го мая 1944 года высота Горная была взята, в освободившийся прорыв двинулась боевая техника, танки и пехота.

При штурме высоты части, штурмовавшие ее, понесли большие потери. В память о погибших воинах 318 СД, 414 СД и 89 СД, захороненных на 10-м километре Балаклавского шоссе, был воздвигнут Мемориал на братском кладбище освободителей города. Памятник воинам 318 Новороссийской дивизии находится на вершине высоты Горная.»

В праздничной программе:

8 мая

9:30 — 11:00 — Торжественная встреча ветеранов у мемориала 89-й Стрелковой дивизии, гостями города, возложение цветов, траурный митинг;

11:00 — 11:30 — Приветствие и чествование ветеранов. Торжественное открытие Фестиваля.

11:30 — 13:00 — Реконструкция боя за высоту Горная;

13:00 — 15:00 — Концерт для ветеранов, полевая кухня, выставка ретро-автомобилей.

9 мая

10:00 — 13:00 — Участие ретро автомобилей «Победа» в военном Параде Победы.

13:15 — 13:30 — автопробег ретро-автомобилей;

13:30 — 16:00 праздничный концерт, полевая кухня.

Место проведения: мемориал павшим воинам 89-й и 414-й стрелковых дивизий, 10-й км Балаклавского шоссе

Доехать на Фестиваль Высота горная из Севастополя (ост. 5 км) можно маршрутами автобусов: 119, 33, 9, 94, 97, 99. Остановка 11 км Балаклавского шоссе.

Фото с сайта VK