Международный фестиваль духовой музыки «Севастопольский вальс» в Севастополе

18 сентября 2017     22
Международный фестиваль духовой музыки "Севастопольский вальс" в Севастополе

22 сентября на Эстраде Приморского бульвара и 23 сентября на Набережной Приморского бульвара будет проходить Международный фестиваль духовой музыки, посвященный памяти народного артиста Российской Федерации, генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова.

Лучшие образцовые и народные духовые оркестры из Московской, Тверской, Ростовской, Самарской областей, Донецка, Краснодона и Севастополя покажут на открытых концертных площадках города свое мастерство. Грандиозным по своему масштабу станет выступление сводного оркестра, когда более 300 музыкантов исполнят знаменитые композиции на набережной Приморского бульвара. Звонкое, торжественное и возвышенное звучание духовых оркестров создаст в эти дни для всех гостей и жителей Севастополя атмосферу праздника.

Начало в в 16:00.
На все мероприятия фестиваля вход свободный.

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