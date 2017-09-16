Международный фестиваль духовой музыки «Севастопольский вальс» в Севастополе

22 сентября на Эстраде Приморского бульвара и 23 сентября на Набережной Приморского бульвара будет проходить Международный фестиваль духовой музыки, посвященный памяти народного артиста Российской Федерации, генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова.

Лучшие образцовые и народные духовые оркестры из Московской, Тверской, Ростовской, Самарской областей, Донецка, Краснодона и Севастополя покажут на открытых концертных площадках города свое мастерство. Грандиозным по своему масштабу станет выступление сводного оркестра, когда более 300 музыкантов исполнят знаменитые композиции на набережной Приморского бульвара. Звонкое, торжественное и возвышенное звучание духовых оркестров создаст в эти дни для всех гостей и жителей Севастополя атмосферу праздника.

Начало в в 16:00.

На все мероприятия фестиваля вход свободный.