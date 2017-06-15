Музыкально-литературный фестиваль «Алые паруса» в Севастополе

С 16 по 18 июня на Северной стороне Севастополя состоится музыкально-литературный фестиваль «Алые паруса». В нём примут участие потомки легендарных маршалов Победы и творческие коллективы всей страны.

Музыкальный и литературный фестиваль «Алые паруса», посвящённый мотивам творчества писателя Александра Грина, станет настоящим подарком для севастопольцев. Организаторы мероприятия говорят, что большую часть билетов – а ожидается, что фестиваль посетит около 1500 человек, – бесплатно отдадут жителям Северной стороны.

Площадки фестиваля:

Кинотеатр «Моряк» (16 — 18 июня)

— показ фильмов по мотивам творчества Грина;

— с 10:00 до 19:00 «Писатель у микрофона»: Выставка -продажа книжной продукции;

— с 14:00 до 16:00 — интерактивный сеанс с участием знатоков творчества А. Грина.

Вход свободный.

Концертный зал турбазы «Севастополь (ул. Симонок, 68)

16 июня, в 14:00 — творческий вечер актёра и режиссёра Сергея Моховиковы

17 июня в 14:00 — встреча с режиссёра из Севастополя Александра Лупашко

Вход по пригласительным билетам.

Площадь музейного комплекса «Михайловская батарея»

16 июня в 18:00 — открытие фестиваля с участием звёзд российской эстрады и ведущих творческих коллективов Севастополя.

17 июня с 10:00 до 17:00 — творческий плэнер «Рыба моя», с участием художников и бардов. Конкурс творческих работы севастопольцев.

17 июня в 17:00 — торжественное поздравление молодожёнов;

17 июня в 18:00 — концертная программа «Музыкальный сюрприз»

18 июня в 18:00 — закрытие фестиваля, награждение победителей конкурсов, музыкальная программа.

Вход свободный.