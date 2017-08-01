Музыкальный Фестиваль под открытым небом ZBFest

4 и 5 августа в честь Международного дня шампанского компания «Золотая Балка» проводит Второй Музыкальный Фестиваль под открытым небом в живописной Балаклавской долине.

Самые популярные артисты российской эстрады, лучшие блюда крымской кухни под аккомпанемент любимых игристых вин, а также развлекательные тематические пространства вновь создадут неповторимую атмосферу летнего праздника.

4 августа — «СерьГа», «Бригада С», «Scooter».

5 августа — «Градусы», Дима Билан, «L’One», «Ленинград».

Начало в 15:30

Подробнее на сайтах VK и zb-fest.ru.

Фото с сайта VK