Музыкальный Фестиваль под открытым небом ZBFest

4 и 5 августа в честь Международного дня шампанского компания «Золотая Балка» проводит Второй Музыкальный Фестиваль под открытым небом в живописной Балаклавской долине.
Самые популярные артисты российской эстрады, лучшие блюда крымской кухни под аккомпанемент любимых игристых вин, а также развлекательные тематические пространства вновь создадут неповторимую атмосферу летнего праздника.
4 августа — «СерьГа», «Бригада С», «Scooter».
5 августа — «Градусы», Дима Билан, «L’One», «Ленинград».
Начало в 15:30
Подробнее на сайтах VK и zb-fest.ru.
Фото с сайта VK