Мультиформатный фестиваль Art Dacha Fest в Севастополе.

22 и 23 июля в окрестностях Севастополя на Тороповой даче будет проходить мультиформатный фестиваль Art Dacha Fest.

Art Dacha Fest — мультиформатный фестиваль, который посвящен зеленому образу жизни, в большом городе, на большой Зеленой Планете. Он объединяет в себе современное искусство, экологию и музыку.

В рамках фестиваля пройдут художественные арт выставки, выставки малых архитектурных форм, показ независимых документальных фильмов, театральные постановки, онлайн фотовыставки, гастрономическое шоу, эко маркет продуктов, детские мастерклассы.

Art Dacha Fest призывает объединится, чтобы обратить внимание на проблему защиты природы. Это фестиваль без политики, религии, ограничений и предубеждений. Здесь рады всем.

Программа фестиваля:

22 июля

12:00 Официальное открытие фестиваля, Ведущий Георгий Кузубов

12:30 Открытие зоны Фуд-траков

13:30 Мастер-классы по живописи и архитектуре для детей и родителей

13:45 Открытие детской зоны с аниматорами

13:45 Зона спорта. Открытие спортивных площадок: йога, фрисби, мини-гольф, пляжный волейбол, лапта, пинг-понг

13:45 Зона танца. Мастер-классы от ведущих хореографов: капоэйра, танго, сальса

13:45 Зона релаксации. Лечебный исцеляющий массаж под звуки ситара от ведущих тибетских учителей под руководством Акшая Дева

14:00 Йога-марафон

15:00 Экологический лекторий

16:00 Квест «Посади свое дерево», увези частичку Крыма с собой

17:00 Спектакль-перфоманс на малой сцене. Арт-Хаус

18:00 Бал на траве

19:00 Natan

21:00 Dj Lymarev, Dj Bobrovskiy

23 июля

12:00 Работа зоны Фуд-траков

13:30 Мастер-класс по живописи и архитектуре для детей и родителей

13:45 Работа детской зоны с аниматорами

12:00 Работа спортивных площадок: йога, лапта, пляжный волейбол, пинг-понг

13:45 Зона танца. Мастер-классы от ведущих хореографов: капоэйра, танго, сальса

15:00 Флешмоб Арт Дача Фест.

16:00 Ведущий Гергий Кузубов проводит розыгрыш лотереи и выбирает самого активного участника фестиваля. Награждение победителей пройдет 23 июля в 18:00

17:00 Фестиваль любительских театров

18:00 Награждение самых активных участников фестиваля призы, подарки

19:00 Группа Time for heroes

20:00 Группа Siberiahills

21:00 Kravz

Подробности на сайте мероприятия artdachafest.com или в социальных сетях VK