Новогодние балы в Севастополе и Ялте

Севастополь и Ялта возрождают благородные традиции бальной культуры. 31 декабря 2016 г. и 7 января 2017 г. состоятся два грандиозных события — Большой Новогодний Бал в Севастополе и Рождественский Бал в Ялте.

31 декабря в ресторане «Весна» (Проспект Нахимова, 2В) начнется Большой Севастопольский новогодний бал, где растворившись в красоте музыки и танца, незабываемо и ярко можно будет встретить наступление Нового года.

7 января 2017г зал «Хрустальный» отеля «Ялта-Интурист» превратится в роскошную Бальную залу, закружит гостей в вихре танца, прекрасной музыки и струящихся платьев, погрузит в балы из любимых сказок.

На каждый праздник соберутся дамы в вечерних нарядах и мужчины в смокингах будут кружиться в вихре изысканных танцев и струящихся платьев. Традиционные участники Балов – представители той части крымского общества и России, которым жизненно важна связь с традициями высокой русской культуры, преемственность поколений и искренняя любовь к Отечеству. Среди них можно встретить представителей искусства, бизнеса и политики, офицеров российских флотов, благотворителей, коренных севастопольцев и всех, кто любит живое общение и духовно обогащающий отдых.

Этой зимой впервые в истории организаторы решили пригласить на балы гостей со всей России. Подготовка к Бальным турам уже началась! По замыслу организаторов, каждый желающий сможет пройти подготовку с ведущими хореографами проекта. За время тура можно выучить целую дюжину танцев: от полонеза, мазурки, кадрилей и вальсов до галопа, падеграса и даже кантри.

Гостей ждет новогодний и рождественский ужин, традиционные бальные игры, великолепная шоу-программа, подарки и сюрпризы. И конечно, прекрасная музыка и танцы до самого утра: фокстроты, вальсы, кадрили, румбы и рок-н-ролл. Стать участником может каждый, детали на сайте sevbal.ru

Событие подразумевает обязательный дресс-код: для дам – вечернее платье в пол, для кавалеров – вечерний костюм, фрак или смокинг.

Заказ билетов и бронь столов: + 7 (978) 2 111 505, sevbalru@gmail.com

Фото Рябиченко Аллы VK