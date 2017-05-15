«Ночь музеев» в Херсонесе

20 мая на территории Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоится акция «Ночь музеев», которая ежегодно проходит по всему миру. В этот день многие музеи работают бесплатно и непривычно долго, и Херсонесский музей не стал исключением, приготовив для гостей ряд мероприятий в вечернее время:

18:00 — 19:00 — В Византийском дворике пройдут «Встречи у рояля». Исполнитель — заслуженный деятель искусств Украины Екатерина Троценко;

19:00 — 20:00 — В Византийском дворике fashion-дизайнер Наталья Духневич представит коллекцию «Красота — украшение добродетели»;

20:00 — 21:00 — Лекция-встреча в Византийском дворике с участниками Фестиваля «Херсонес-2017» на тему «Теория и практика реконструкции исторического костюма»;

21:00 — 22:00 — Светомузыкальная экскурсия в Портовом районе Древнего города.

«Ночь музеев» – международное событие, которое проходит ежегодно в 42 странах Европы. Почти 2000 музеев не спят один раз в год, открывая свои двери для всех, кому интересно увидеть музей в необычное время суток.

Фото с сайта chersonesos-sev.ru