«Ночь музеев» в Художественном музее Крошицкого «Цветовые коды изобразительного искусства»

20 мая с 18:00 до 02:00 Художественный музей им. Крошицкого (Нахимова, 9) примет участие в международной акции «Ночь музеев» с программой «Цветовые коды изобразительного искусства».

В 2017 году Международная акция «Ночь музеев» пройдет особенно ярко: заявленная тема «Цветовые коды изобразительного искусства» будет раскрываться в шести экспозиционных залах. Дополнительный содержательный интерес представляет посвящение ряда экскурсий и презентаций 100-летию Революции 1917 года и Году экологии.

В рамках Международной акции «Ночь музеев» мы раскрываем вот уже пятый год «фундаментальные законы», лежащие в основе изобразительного искусства. Проект раскрывал тему света как основы всего, в том числе — цвета, пространства, времени… и вот мы возвращаемся к цвету, но уже не с точки зрения его физической природы, а как к неотъемлемой части художественной практики.

Специально к акции будут открыты три выставки: «Синестезия. Там, где ярко» (произведения из фондов музея, дополненная современными работами), фотопроект Анны Садовниковой «За кадром: цвет» (в окнах парадного фасада музея), медиа-проект «Местобытие. Крым» (фотографии Ларисы Пахалюк (Севастополь), Элеоноры Бомик (Ялта), видео А, Колосова, (Москва)).

В программе акции викторина, два мастер-класса, лекция «Гармония и дисгармония цвета», мини-экскурсии и презентации от приглашенных гостей (Н. Попова — организатор Арт-пикника и А. Кутлыяров — инженер «Gagarin Company»), и еще несколько сюрпризов.

17 мая в 16:00 Открытие выставки: «Синестезия. Там, где ярко».

17 мая в 15:00 — Пресс-конференция по Ночи музеев.

Фото с сайта geometria