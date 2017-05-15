«Ночь музеев» в Музее героической обороны и освобождения Севастополя

20 мая Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя приглашает севастопольцев и гостей легендарного города стать участниками всероссийской акции «Ночь музеев». Главная тема ежегодной всероссийской акции – 100-летие октябрьской революции 1917 года.

«Ночь музеев» – это всероссийская акция, когда единственный день

в году музеи не спят, открывая свои двери для всех, кому интересно увидеть музей в необычное время суток — вечером и ночью!

Участников акции ждёт масштабная программа с экскурсиями, выставками и мастер-классами.

В этот день с 14:00 до 22:00 можно будет бесплатно посетить следующие объекты:

— Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.»;

— Диарама «Штурм Сапун-горы 1944г.»;

— Оборонительная башня Малахова Кургана;

— Культурно-выставочный центр государственного музея обороны и освобождения Севастополя.

В программе:

Культурно-выставочный центр Музея

1. Выставка плакатов периода Революции 1917 г.

Выставка из фондов Музея познакомит посетителей с искусством плаката начала XX в., историей Революции 1917 г.

2. Выставка одного предмета «Телеграф» (из фондов Музея) и проведение по ней интерактивного занятия «Телеграф Революции». Занятие посвящено знакомству аудитории со средствами связи в начале XX., Революцией 1917 г.

3. Мастер-класс по изготовлению революционной символики. Гостей мастер-класса научат изготавливать революционные атрибуты: нагрудный бант и флаг в сопровождении рассказа сотрудника Музея об истории символов революции.

4. Демонстрация д/ф С.Эйзенштейна «Октябрь». Фильм освещает события от февраля до октября 1917 г. Показ проходит в режиме «нон-стоп».

5. Интерактивное занятие для детей «Дорога в небо» по выставке «Севастополь – колыбель российской авиации». Начало занятий в 14:00, 16:00, 18:00.

6. Экскурсия по выставке «Севастополь – колыбель российской авиации» (для взрослой аудитории). Начало экскурсий в 15:00, 17:00, 19:00.

7. Тематические самостоятельные маршруты-викторины по экспозиции «Севастополь – колыбель российской авиации». С 20:00 до 22:00 желающим выдаются специально разработанные задания по экспозиции. Консультации научного сотрудника.

8. Занятие-викторина в 3-х частях (с использованием изображений музейных предметов):

– «Музейные предметы о дореволюционном Севастополе». Лекция с презентацией, в ходе которой участники акции узнают о жизни города до Революции.

– «Севастополь. 1917.». Лекция с презентацией о революционных событиях в Севастополе, их участниках.

– Викторина (на основе полученных знаний).

Продолжительность занятия: 40 мин. Начало: в 15:00, 17:00, 19:00, 21:00.

9. Продажа тематической сувенирной продукции.

Время проведения: с 14.00 до 22.00

Вход свободный.