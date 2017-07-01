1 июля в 14:00 в Гагаринском районе Севастополя состоится торжественное открытие Динопарка.
Праздник по случаю открытия «Динопарка» для жителей и гостей города устроит севастопольская общественная организация «Севпарки». Тема открытия парка – связь времён – от древности до наших дней.
В программе:
— мастер-классы для детей и взрослых по робототехнике, ремеслам, искусству;
— детская анимация;
— полёты на воздушном шаре;
— скейт-шоу и велопрограмма;
— выступление лучших севастопольских музыкальный коллективов и DJ;
— фотомагниты от детской фотостудии «Воробушек»;
— театрализованное шоу;
— террариум от сообщества любителей экзотических животных;
— инсталляция «Территориум [Севастополь]»
— беспроигрышная лотерея;
— квест-игра;
— выставка в галерее «Парк»;
— фаер-шоу, салют и многое другое!
Начало в 14:00
Подробности на странице мероприятия в VK