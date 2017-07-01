Открытие Динопарка

1 июля в 14:00 в Гагаринском районе Севастополя состоится торжественное открытие Динопарка.

Праздник по случаю открытия «Динопарка» для жителей и гостей города устроит севастопольская общественная организация «Севпарки». Тема открытия парка – связь времён – от древности до наших дней.

В программе:

— мастер-классы для детей и взрослых по робототехнике, ремеслам, искусству;

— детская анимация;

— полёты на воздушном шаре;

— скейт-шоу и велопрограмма;

— выступление лучших севастопольских музыкальный коллективов и DJ;

— фотомагниты от детской фотостудии «Воробушек»;

— театрализованное шоу;

— террариум от сообщества любителей экзотических животных;

— инсталляция «Территориум [Севастополь]»

— беспроигрышная лотерея;

— квест-игра;

— выставка в галерее «Парк»;

— фаер-шоу, салют и многое другое!

Начало в 14:00

Подробности на странице мероприятия в VK