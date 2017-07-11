Праздник «Море шоколада» в «Лукоморье»

11 июля в 18.00 в эко – парке «Лукоморье» начнется праздник «Море шоколада в «Лукоморье», посвященный международному дню шоколада.

В программе праздника:

— дегустация шоколада,

— мастер-классы (роспись пряников и печенья шоколадной глазурью, шоколадная боевая раскраска лица, головной убор индейца),

— чемпионат по настольным играм от образовательной мастерской «ИРИЦА»,

— концертная программа с участием творческих коллективов города,

— разнообразные викторины и конкурсы

В день праздника действует скидка 50% на посещение «Музея Индейца в стране какао и шоколада» + бесплатное фото в костюме индейца.

Музей начинает работу в 10.00