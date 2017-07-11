11 июля в 18.00 в эко – парке «Лукоморье» начнется праздник «Море шоколада в «Лукоморье», посвященный международному дню шоколада.
В программе праздника:
— дегустация шоколада,
— мастер-классы (роспись пряников и печенья шоколадной глазурью, шоколадная боевая раскраска лица, головной убор индейца),
— чемпионат по настольным играм от образовательной мастерской «ИРИЦА»,
— концертная программа с участием творческих коллективов города,
— разнообразные викторины и конкурсы
В день праздника действует скидка 50% на посещение «Музея Индейца в стране какао и шоколада» + бесплатное фото в костюме индейца.
Музей начинает работу в 10.00