Рок-фестиваль «Fedyukhin-fest 2017» в Севастополе

24 августа 2017     73
Рок-фестиваль «Fedyukhin-fest 2017» в Севастополе

26 августа на Федюхиных высотах (поселок Первомайка) будет проходить фестиваль «Fedyukhin-fest 2017», приуроченный к дню единения севастопольской рок-культуры.

В программе фестиваля:
18:00-18:40 Блэшъ
18:50-19:10 Группа «Ы»
19:20-20:00 7 Шаговъ
20:10-20:50 Кванта
21:00-21:30 Туфли Овощи
21:40-22:20 Воротник лешего
22:30-23:10 Под Солнцем
23:20-00:00 ЭНТРО
00:10-00:50 ALLIGATOR
01:00-01:40 БУЛЬБИНГЕМ
01:50-02:30 Goodbye Horses

При себе иметь: пить, есть, палатку, каримат, подстилку, спальник (ночь — длинная, располагаться будем в просторном русском поле) , а так же позитивное настроение.

Добраться можно маршрутом № 108
Время отправление 5 км — Первомайка — Балаклава: 9:40, 11:00, 12:40, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30.
Время отправления Балаклава — Первомайка — 5 км: 10:20, 12:00, 13:50,15:15,16:50,18:20,19:50.

Подробности странице мероприятия

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