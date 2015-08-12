Севастопольская красавица — 2017

24 февраля в Театре им. Луначарского состоится 22-й городской конкурс «Севастопольская красавица».

Организатором мероприятия традиционно выступает агентство моделей «Мария».

Праздник грации «Севастопольская красавица» уже многие годы вызывает большой интерес у масс-медиа региона, жителей и гостей города. Популярный конкурс вносит свой вклад в развитие Севастополя, как международного культурного центра и помогает севастопольским моделям добиться заметных успехов на престижных подиумах.

За 22 года со дня основания проекта победительницы конкурса достойно представляли город и побеждали на фестивалях красоты «Мисс Россия», «Краса России», «Мисс Украина», «Королева Крыма», международных конкурсах «Жемчужина Черного моря», «Miss Princess of the Globe» и других шоу в Тунисе, Китае, Турции, Доминиканской республике и Армении.

Для постановки проекта в Севастополь приглашаются опытные специалисты в области моделинга, а коллекции одежды для участниц конкурса специально шьют известные крымские модельеры.

В 2017 году на сцену выйдут пятнадцать девушек, которые прошли многочисленные кастинги и в настоящее время ведут активную подготовку к конкурсу красоты.

Начало в 19:00.

Билеты 250-1500 рублей.