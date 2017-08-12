Спортивный фестиваль «Силушка» на Приморском бульваре

12 Августа, на Приморском бульваре, в честь Дня физкультурника, при поддержке Управления по Делам Молодежи и Спорта города Севастополь, состоится «Спортивный Фестиваль Силушка», где пройдет финал Кубка «Силушка» среди спортсменов Крымских тренажерных залов, а также зрелищные соревнования «Богатырь Крыма», показательные выступления по армрестлингу от тренажерного зала Триумф, Zumba флешмоб и мастер — класс по стрейчингу от тренажёрного зала Safari Sport, а также эстафеты, конкурсы и множество призов от компании «Южный Берег» и бренда С.

Программа мероприятия:

15:45-16:00 Торжественное открытие и выступление от школы танцев «Версаль»

16:00-18:00 «Богатырь Крыма и Севастополя»

17:00-20:00 эстафеты и конкурсы для всех желающих

17:00-18:30 регистрация спортсменов на финал «Кубок Силушка»

18:30-18:50 показательное выступление по армрестлингу от тренажерного зала «Триумф»

18:50-19:00 Zumba-флешмоб от тренажерного зала Safari Sport

19:00-20:30 Финал «Кубка Силушка»

20:00-20:15 Мастер класс RollRelax от тренажерного зала Safari Sport

20:30-20:40 лотерея среди всех участников «Кубка Силушка»

Подробности на странице мероприятия vk.com