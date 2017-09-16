Третий ежегодный велофестиваль «ВелоНочь» пройдёт в Севастополе

16 сентября 2017     92
Третий ежегодный велофестиваль «ВелоНочь» пройдёт в Севастополе

23 сентября 2017 г. в Севастополе на площади Нахимова пройдёт третий ежегодный велофестиваль «ВелоНочь», приуроченный к Году экологии в России.

Цель события – поддержать городскую велокультуру, привлечь жителей Крыма и Севастополя к занятию спортом и здоровому образу жизни, актуализировать развитие городской велосипедной инфраструктуры.

В программе фестиваля: показательное выступление велоспортсменов, велосипедные мастер-классы; выставка, посвящённая Году экологии в России, и экспозиция «Перспективная схема велодорожек в городе» Союза молодых архитекторов Крыма и Севастополя; конкурсы, розыгрыш призов и подарков.

Участникам велопарада организаторы рекомендуют приезжать в ярких карнавальных костюмах, не мешающих передвижению на велосипедах. Также будет проведен конкурс на самый светящийся велосипед и самый безопасную вело-экипировку.
К участию в параде и велопробеге приглашаются велосипедисты-любители и профессионалы, достигшие 14 лет.

Начало регистрации участников – 19:00.
Старт велопробега – 21:00.

Велоколонна проследует по маршруту площадь пл. Нахимова – Б.Морская – ул. Гоголя – пр. Ген. Острякова — ТЦ «Океан» — ул. Н. Музыки – ул. Ленина – пл. Нахимова (для участников старше 14 лет) в сопровождении автомобилей ГИБДД. 22:00 – финиш велопробега на площади Нахимова, завершение фестиваля.

Фестиваль пройдёт при поддержке Правительства Севастополя и Ленинского муниципального округа города Севастополя, Управления по делам молодёжи и спорта Правительства Севастополя, Управления транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя, Отдела ГИБДД УМВД России по г. Севастополю, Главного управления МЧС России по г. Севастополю.

Организаторы велопробега:
— «Севастопольская Федерация велоспорта-шоссе, велоспорта-маунтинбайка, велоспорта-трека, велоспорта-ВМХ»
-​ Севастопольская региональная общественная организация «Молодёжное спортивно-экологическое объединение «ВелоПобеда»
-​ Сообщество велосипедистов RealVelo, активные велосипедисты и велоспортсмены Севастополя

Общественная организация «ВелоПобеда» проводит фестивали, велопробеги, семейные велосипедные праздники, участвует в городских спортивных мероприятиях. Кроме того, активисты организации выступают в поддержку велодвижения и появления в Севастополе велодорожек, велопарковок и туристических веломаршрутов. Первый ночной фестиваль «ВелоНочь» прошёл в Севастополе 19 сентября 2015 г. Количество участников, зарегистрировавшихся для участия в велопробеге, составило более 600 человек (представители многих городов Крыма и материковой части России). В 2016 году ночной пробег собрал более 800 человек. Традиционно велопробег открывают Первые лица города. Участие в пробеге также принимают параспортсмены и велосипедисты с ограниченными физическими возможностями.

Подробнее об инициативе «ВелоПобеда»: people.sevstar.net

Новости о подготовке фестиваля — в группе «ВелоПобеда» во «ВКонтакте»

Контакт для связи: +7978 895 80 61, Мария Маркова, velopobeda@gmail.com

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