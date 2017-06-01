Фестиваль детской робототехники и программирования «РобототехникУМ»

4 июня 2017 года на базе Севастопольского государственного университета состоится Открытый фестиваль детской робототехники и программирования «РобототехникУМ».

Организаторы: Севастопольский государственный университет, клуб робототехники и программирования «Слобода IT» Севастопольский центр развития образования, управлением по делам молодежи и спорта Севастополя.

Фестиваль проводится в рамках реализации проекта «Популяризация робототехники и программирования в школах». Проект является победителем регионального конкурса проектов Управления по делам молодежи и спорта Севастополя в категории «Наука и образование». Автор проекта — старший преподаватель кафедры «Электронная техника» Института радиоэлектроники и информационной безопасности СевГУ Денис Начаров.

Для посетителей фестиваля будут работать следующие тематические площадки:

— цифровая микропроцессорная радиоэлектроника;

— программирование микроконтроллеров ARM-архитектуры;

— программирование подвижной робототехнической платформы CRiS;

— программирование робота-манипулятора;

— проект «Кампус»;

— мастер-класс по визуальному программированию на языке Scratch;

— мастер-класс по программированию мобильных роботов на базе Arduino;

— зона соревнований роботов Lego Mindstorms EV3;

— мастер-класс по техническому творчеству для детей в возрасте до 8 лет;

— мастер-класс по робототехнике Lego WeDo.

К участию в фестивале приглашаются школьники в возрасте от 7 до 16 лет, абитуриенты и их родители, а также все те, кому интересно техническое творчество.

Место проведения – споркомплекс СевГУ

Начало: 10:00

Фото с сайта VK