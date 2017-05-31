Фестиваль добрых вещей в Севастополе

с 1 по 3 июня на Приморском бульваре Благотворительный фонд «Северное сияние» совместно с творческим объединением «Город мастеров» организуют Фестиваль добрых вещей.

Участников праздника ждут мастер-классы, концерт музыкальных исполнителей, квесты и настольные игры, выставки рисунков и изделий ручного труда, поляна Лего и робототехники.

Программа мероприятий:

1 июня

11:00 — 19:00 Ярмарка добрых вещей под руководством Анны Кирслис, продажа «конфет добра», беспроигрышная лотерея, выставка детских рисунков

11:45 Вручение подарков детям-инвалидам

11:00 Игры с аниматорами

12:00 — 14:00 Благотворительный концерт, выступление группы Make Mom Proud

14:00 — 15:00 Танцевальный баттл

15:00 −16:00 Благотворительный концерт, выступление детских танцевальных коллективов «Веселые нотки», «Радуга», вокального коллектива «Девчонки»

16:00 — 16:30 Выступление народного фольклорного коллектива «Горлица» под руководством Екатерины Масленковой, коллектива эстрадного танца «Импульс»

2 июня

11:00 12:00 Выступление шоу группы «Танцевальный рай»

11:00 — 13:00 Мастер-класс «На ощупь», во время которого детям покажут, как ориентироваться, не имея зрения

13:00 — 14:30 Мастер-класс по рисованию на воде

14:30 — 14:45 Выступление Элины Кузнецовой

3 июня

12:00 — 13:30 Благотворительный концерт, выступление акробатического балета Shadows, Лего-класс

11:00 — 14:00 Квест-комната «Абаськи»