Фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе»

С 14 по 19 мая 2017 года в городе-герое Севастополе в тринадцатый раз проходит фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе».

Идея создания фестиваля принадлежит героям Советского Союза, проживающим в Крыму. Фестиваль проводится в память об общем военном подвиге стран-участниц Второй мировой войны. С 2014 года фестиваль приобрел новое звучание, раскрывая темы подвига и победы в современном мире в различных сферах жизни — в культурной, социальной, профессиональной и других, осмысливая героику наших дней. Традиционно особое внимание уделяется картинам военной и исторической тематики.

Организатор фестиваля — Евразийская Академия Телевидения и Радио. Президент фестиваля — кинорежиссер, народный артист РФ Владимир Меньшов.

На фестиваль принято более 250 заявок из 23 стран мира и 25 регионов России. Всего на фестивале будет показано около 100 фильмов, показы пройдут на 14 площадках города Севастополя. В рамках фестиваля состоится круглый стол на тему «Документальное кино XXI века. Перед кем мы ответственны?» Показы и творческие встречи пройдут в Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова, Севастопольском президентском кадетском училище, Доме офицеров ЧФ РФ, Драматическом театре ЧФ РФ им. Лавренева, Севастопольском государственном университете, в двух залах лучшего кинотеатра Крыма — кинотеатре «Муссон», школах и домах культуры и других кинотеатрах Севастополя.

Основная программа фестиваля включает два международных конкурса — конкурс документальных фильмов и телевизионный конкурс. Среди призов, присуждаемых международным жюри, — Приз за лучший сценарий, Приз за лучшую режиссерскую работу имени Игоря Шадхана, Приз за лучшую операторскую работу имени Анатолия Головни, Приз имени Владислава Микоши лучшему военно-историческому фильму и другие призы.

Помимо конкурсных на фестивале будут представлены специальные внеконкурсные программы (авторские, тематические, юбилейные и другие):

* программа фильмов о Донбассе «Актуально: Донбасс»,

* программа фильмов Евразийской Академии,

* программа «Россия завтра»,

* программа «Митьки»,

* цикл работ Тофика Шахвердиева,

* программа «Крым Forever»,

а также другие специальные программы и мероприятия.

Насыщенная программа фестиваля включает отдельные проекты, такие как городской видеоконкурс «Севастополь — мой город родной». Специальным мероприятием станет Российско-Китайский Форум сотрудничества по культуре и туризму, посвященный сопряжению Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза.