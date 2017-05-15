Фестиваль исторической реконструкции в Херсонесе

21 мая в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» пройдет фестиваль исторической реконструкции «Херсонес-2017: На перекрестке цивилизаций».

Гости и жители Севастополя в течение всего дня смогут не только наблюдать за массовыми и парными сражениями, но и поучаствовать в различных мастер-классах, узнать много нового.

В программе фестиваля «Херсонес-2017»:

10:00 — Официальное открытие фестиваля,

11:00 — Массовые сражения,

11:30 — Показательная лекция по истории костюма,

12:00 — Сражения 1х1,

14:00 — Сражения 3х3,

16:00 — Массовые сражения.

На протяжении всего дня мастер-классы: по ювелирному мастерству, гончарному делу, средневековой детской игрушке, чеканке монет, ткачеству, мыловарению, плетению шнурков, литью, детские потешные бои, средневековые подвижные игры.

Источник chersonesos-sev.ru