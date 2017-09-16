Фестиваль камерной музыки «Посвящение Давиду Ойстраху» в СЦКиИ

18 сентября 2017     18
Фестиваль камерной музыки «Посвящение Давиду Ойстраху» в СЦКиИ

23 – 26 сентября в Севастопольском центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) в рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» пройдет фестиваль «Посвящение Давиду Ойстраху» .

С 2003 года Министерство культуры Российской Федерации совместно с Московской государственной академической филармонией реализуют уникальный творческий проект «Всероссийские филармонические сезоны», направленный на возрождение активной концертной деятельности на всей территории России и обеспечение равного доступа к культурным ценностям для жителей разных регионов страны.

На этот раз в числе гостей севастопольской сцены свое искусство ценителям камерной музыки будут дарить заслуженные мастера квартетного искусства и молодые, добившиеся мирового признания артисты легендарного Квартета имени Давида Ойстраха. Музыканты играют на старинных инструментах итальянских мастеров XVIII и XIX веков.

К участию в проекте «Всероссийские филармонические сезоны» ежегодно привлекаются ведущие филармонии и симфонические оркестры России. Уже в четвертый раз свою лепту в программу проекта внесет Севастопольский симфонический оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств Украины, лауреата премии Республики Крым Владимира Кима.

Фестиваль «Посвящение Давиду Ойстраху» в Севастополе станет первым в городе фестивалем камерной музыки.

Участие в фестивале принимают:
— Струнный квартет имени Давида Ойстраха /Москва/. Состав: Андрей Баранов (скрипка), Родион Петров (скрипка), Федор Белугин (альт), Алексей Жилин (виолончель );
— Севастопольский государственный симфонический оркестр /Севастополь/. Художественный руководитель и дирижер Владимир Ким;
— Мария Ким (фортепиано). /Ганновер, Германия/.
— Анастасия Белугина (скрипка),
— Тимофей Блюмин (скрипка),
— Матвей Блюмин (скрипка).
Художественный руководитель фестиваля – Фёдор Белугин.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

23 сентября — Концерт-открытие
— П. И. Чайковский — струнный квартет № 3 Ор. 30 ми-бемоль минор
— А. Бородин — Квартет №2 ре-мажор
— Т. Витали — Чакона ( транскрипция для скрипки и струнного квартета )
— П. Сарасате — «Цыганские напевы» (переложение для скрипки и струнного квартета)
Исполняет: струнный квартет им. Давида Ойстраха

25 сентября — Концерт камерной музыки
— В.А. Моцарт — Соната для скрипки и ф-но ми минор
— Л.В. Бетховен — Соната для виолончели и ф-но №4
— Р. Шуман — «Адажио и Аллегро» для альта и фортепиано
— Р. Шуман — соната для скрипки и ф-но №1 ля минор
— А. Дворжак — Квинтет №1 Ор. 81 для фортепиано и струнного квартета
Исполняют: струнный квартет им. Давида Ойстраха, Мария Ким (фортепиано).

26 сентября — Гала-концерт, церемония закрытия фестиваля:
— Ж. Акколаи — Концерт ля минор для скрипки с оркестром. /Соло.: А. Белугина (скрипка)/
— Ф. Шуберт — «Пчелка» для скрипки с оркестром. /Соло.: Т. Блюмин (скрипка)/
— Й. Свендсен — «Романс» для скрипки с оркестром Ор. 26 соль-мажор. /Соло.: М. Блюмин (скрипка)/
— Л. В. Бетховен — Тройной концерт ор. 56 для фортепиано, скрипки и виолончели. /Соло: Р. Петров (скрипка), А. Жилин (виолончель), М. Ким (фортепиано)/
— В. А. Моцарт — Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром. /Соло.: А. Баранов (скрипка), Ф. Белугин (альт)/
При участии Севастопольского государственного симфонического оркестра

Начало концертов в 19-00.

Стоимость билетов от 200 до 500 рублей.

Билеты можно приобрести в кассе центра: +7 (8692)54 32 24

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