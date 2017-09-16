Фестиваль камерной музыки «Посвящение Давиду Ойстраху» в СЦКиИ

23 – 26 сентября в Севастопольском центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) в рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» пройдет фестиваль «Посвящение Давиду Ойстраху» .

С 2003 года Министерство культуры Российской Федерации совместно с Московской государственной академической филармонией реализуют уникальный творческий проект «Всероссийские филармонические сезоны», направленный на возрождение активной концертной деятельности на всей территории России и обеспечение равного доступа к культурным ценностям для жителей разных регионов страны.

На этот раз в числе гостей севастопольской сцены свое искусство ценителям камерной музыки будут дарить заслуженные мастера квартетного искусства и молодые, добившиеся мирового признания артисты легендарного Квартета имени Давида Ойстраха. Музыканты играют на старинных инструментах итальянских мастеров XVIII и XIX веков.

К участию в проекте «Всероссийские филармонические сезоны» ежегодно привлекаются ведущие филармонии и симфонические оркестры России. Уже в четвертый раз свою лепту в программу проекта внесет Севастопольский симфонический оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств Украины, лауреата премии Республики Крым Владимира Кима.

Фестиваль «Посвящение Давиду Ойстраху» в Севастополе станет первым в городе фестивалем камерной музыки.

Участие в фестивале принимают:

— Струнный квартет имени Давида Ойстраха /Москва/. Состав: Андрей Баранов (скрипка), Родион Петров (скрипка), Федор Белугин (альт), Алексей Жилин (виолончель );

— Севастопольский государственный симфонический оркестр /Севастополь/. Художественный руководитель и дирижер Владимир Ким;

— Мария Ким (фортепиано). /Ганновер, Германия/.

— Анастасия Белугина (скрипка),

— Тимофей Блюмин (скрипка),

— Матвей Блюмин (скрипка).

Художественный руководитель фестиваля – Фёдор Белугин.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

23 сентября — Концерт-открытие

— П. И. Чайковский — струнный квартет № 3 Ор. 30 ми-бемоль минор

— А. Бородин — Квартет №2 ре-мажор

— Т. Витали — Чакона ( транскрипция для скрипки и струнного квартета )

— П. Сарасате — «Цыганские напевы» (переложение для скрипки и струнного квартета)

Исполняет: струнный квартет им. Давида Ойстраха

25 сентября — Концерт камерной музыки

— В.А. Моцарт — Соната для скрипки и ф-но ми минор

— Л.В. Бетховен — Соната для виолончели и ф-но №4

— Р. Шуман — «Адажио и Аллегро» для альта и фортепиано

— Р. Шуман — соната для скрипки и ф-но №1 ля минор

— А. Дворжак — Квинтет №1 Ор. 81 для фортепиано и струнного квартета

Исполняют: струнный квартет им. Давида Ойстраха, Мария Ким (фортепиано).

26 сентября — Гала-концерт, церемония закрытия фестиваля:

— Ж. Акколаи — Концерт ля минор для скрипки с оркестром. /Соло.: А. Белугина (скрипка)/

— Ф. Шуберт — «Пчелка» для скрипки с оркестром. /Соло.: Т. Блюмин (скрипка)/

— Й. Свендсен — «Романс» для скрипки с оркестром Ор. 26 соль-мажор. /Соло.: М. Блюмин (скрипка)/

— Л. В. Бетховен — Тройной концерт ор. 56 для фортепиано, скрипки и виолончели. /Соло: Р. Петров (скрипка), А. Жилин (виолончель), М. Ким (фортепиано)/

— В. А. Моцарт — Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром. /Соло.: А. Баранов (скрипка), Ф. Белугин (альт)/

При участии Севастопольского государственного симфонического оркестра

Начало концертов в 19-00.

Стоимость билетов от 200 до 500 рублей.

Билеты можно приобрести в кассе центра: +7 (8692)54 32 24