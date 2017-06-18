Фестиваль малых театральных форм «Zакрытый покаZ»

С 20 по 25 июня в Севастополе будет проходить Фестиваль малых театральных форм Zакрытый покаZ.

Программа фестиваля:

20 июня, большая сцена КИЦ (ул.П.Корчагина, 1)

19:00 — открытие фестиваля;

20:00 — спектакль «Федора» (16+), театр «Золотой ключик» (г.Евпатория).

21 июня, большая сцена КИЦ (ул.П.Корчагина, 1)

15:00 — спектакль «Королевская игра» (12+), Театр им.Кукол» (г.Севастополь);

19:00 — спектакль «Смертельная любовь» (16+), «Тот еще театр» (г.Севастополь)

22 июня, СевТЮЗ (пр.Гагарина, 16)

18:30 — спектакль «Мой папа» (16+), СевТЮЗ (г.Севастополь).

23 июня, большая сцена КИЦ (ул.П.Корчагина, 1)

19:00 — спектакль Кирилла Ильина (г.Севастополь) «Туда, не знаю куда» (12+)

24 июня, большая сцена КИЦ (ул.П.Корчагина, 1)

19:00 — спектакль «Тварь» (18+), театр «Плей» (г.Севастополь).

25 июня, большая сцена КИЦ (ул.П.Корчагина, 1)

19:00 — спектакль «Кокон: хроника женского безумия» (18+), театр «Психо Дель Арт» (г.Севастополь);

20:30 — Церемония закрытия фестиваля.