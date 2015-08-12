Все, кто интересуются попасть, послушать и поучаствовать в зрительском голосовании могут звонить по телефону +7 (978) 700-43-67.

7 и 8 февраля на сцену с монологами и поэтическими композициями выйдут и мастера, и те, кому еще предстоит покорить публику и критиков.

С 6 по 9 февраля в театре им. Лавренева ( пл.Ушакова, 1) будет проходить первый фестиваль монологов «Словотворение»

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