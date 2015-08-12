Фестиваль монологов «Словотворение»
С 6 по 9 февраля в театре им. Лавренева ( пл.Ушакова, 1) будет проходить первый фестиваль монологов «Словотворение»
В числе участников — артисты Театра им.Луначарского, Театра юного зрителя, Театра им.Лавренёва.
7 и 8 февраля на сцену с монологами и поэтическими композициями выйдут и мастера, и те, кому еще предстоит покорить публику и критиков.
9 февраля жюри подведет итоги фестиваля и назовет имена победителей.
Все, кто интересуются попасть, послушать и поучаствовать в зрительском голосовании могут звонить по телефону +7 (978) 700-43-67.
Начало в 18:30.