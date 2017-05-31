«Фестиваль мороженого» в Лукоморье

С 1 по 4 июня 2017 года на территории эко-парка «Лукоморье» пройдёт «Первый Крымский фестиваль мороженого».

Территория эко-парка будет разделена на несколько площадок с мороженым стран Европы, России и Востока.

— Китайская зона: «Жареное мороженое» (здесь лакомство будет готовиться на месте);

— Индийская зона;

— Итальянская зона;

— Русская зона: история мороженого начала XX века;

— Французская зона: в стиле «Кафе «Прокоп»;

— Греческая зона: дегустация крымских десертов;

— Зона современных отечественных производителей (натуральные продукты);

— Сиропы для мороженого из Сибири;

— Мёд для мороженого из Адыгеи.

Все участники фестиваля будут одеты в национальные костюмы.

Вся представленные угощения будут изготовлены из натуральных продуктов местными производителями.

Дегустация мороженного будет осуществляться за специальную валюту эко-парка — «Лукоморчики», которые можно получить, участвуя конкурсах.

Также в программе фестиваля выступления музыкальных и спортивных коллективов города, конкурс детских рисунков и мастер-классы по приготовлению домашнего мороженого.

Кроме этого в рамках «Первого крымского фестиваля мороженого» презентуют 200-киллограмоыую скульптуру, выполненную в виде Памятника затопленным кораблям. Ее готовит уже более недели единственное в Севастополе предприятие по производству мороженого. Скульпторы и кондитеры работают в морозильной камере при температуре — 20 градусов по Цельсию. Помимо севастопольского пломбира в состав лакомства войдут шоколад, пищевая мастика и др. Для фиксации рекорда в эко-парк «Лукоморье» прибудет представитель Книги рекордов Планеты (г. Москва). В фиксации рекорда также запланировано участие врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, а также депутатов Законодательного собрания и муниципалитетов. В последствие, макет Памятника затопленным кораблям, 4 июня будет передан гостям и участникам культурно-патриотического фестиваля «Исторический бульвар» в качестве угощения.

Программа:

1 июня, 10:00 — прибытие Деда Мороза и открытие фестиваля мороженого

2 июня, 10:00-13:00 — конкурс детских рисунков «Моё любимое мороженое»

3 июня, 10:00-13:00 — мастер-классы по приготовлению мороженого

4 июня, 10:00-13:00 — установление рекорда «Самое большое мороженое России»