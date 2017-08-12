Фестиваль музыкального движения и пластического танца «Терпсихора в Тавриде» пройдет в Херсонесе

С 22 августа по 3 сентября на территории Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» пройдет фестиваль музыкального движения и пластического танца «Терпсихора в Тавриде».

Пластический танец, возникший в России под влиянием искусства Айседоры Дункан, обращается к античным истокам и идеалам гармонического движения, соединенного с музыкой, пением. Синтез искусств придает особое звучание нынешнему фестивальному проекту. Музыканты и художники займут в нем важное место наряду с коллективами музыкального движения и пластического танца.

Центральное событие Фестиваля – вокально-пластический спектакль «Stabat Mater» на музыку Дж.Б. Перголези, который будет исполнен солистками ведущих московских оперных театров, лауреатами международных конкурсов Татьяной Смирновой (сопрано) и Любовью Молиной (контральто) в сопровождении севастопольского струнного квартета «Автограф». Студия музыкального движения «Гептахор» создаст пластический ряд спектакля, художественным руководителем которого является Аида Айламазян.

На Фестивале будут представлены различные направления пластического танца (музыкальное движение, художественное движение по системе Л. Алексеевой, эвритмия, гармоническая гимнастика). Все их можно будет увидеть на концерте-открытии «Танец и море», в котором будут исполнены как постановки Айседоры Дункан, так и собственные пластические композиции.

Художественные проекты Фестиваля – выставка «Αίολος. Воздух. Ветер. Музыка» Зои Шубиной, мастер-класс по византийской мозаике художника, диакона Димитрия (Котова) – неразрывно связаны с темой Херсонеса и пластического танца. Игра на билах в исполнении Натальи Жаровой наполнит колокольным звоном природное и архитектурное пространство Херсонеса. А ансамбль «Лодья» из Ярославля продолжит византийскую тему в духовных песнопениях.

Обширна и увлекательна программа Фестиваля: танцы и пение на берегу моря, знакомство с греческим алфавитом и древними гимнами, современные греческие мотивы, игра на билах, мастер-классы по живописи и мозаике, лекции по истории культуры и путях развития искусства, о детском творчестве, об истории Херсонеса.

В Фестивале принимают участие детские и студенческие коллективы, педагоги, хореографы, музыканты, художники, ученые. Свободный танец объединяет людей разных возрастов и профессий. География Фестиваля охватывает Москву, Севастополь, Симферополь, Петропавловск-Камчатский, Ярославль, Долгопрудный, Ульяновск, а также Бремен (Германия) и Тромс (Норвегия).

Несмотря на все разнообразие событий и участников, Фестиваль является целостным проектом, проникнутым единым замыслом. Синтез искусств – музыки и движения, пения и танца, природного и архитектурного пространства – обращает нас к классическим традициям культуры, устремляет к высоким духовным образцам, воспевает радость жизни.

Художественный руководитель Фестиваля Аида Айламазян.

Директор по развитию Фестиваля Ольга Ушакова.

Программа VII Межрегионального фестиваля музыкального движения и пластического танца «Терпсихора в Тавриде»

22 августа, вторник

11.00 – 12.00 Презентация выставочного проекта-инсталляции «Αίολος. Воздух. Ветер. Музыка» художника Зои Шубиной (Москва/Бремен, Германия). Совместно с выступлением ансамбля «Лодья» (Ярославль). Византийские и старинные русские песнопения. Византийский дворик. (0+)

28 августа, понедельник

11.00 – 12.00 Интерактивная программа для всех желающих «Греческий алфавит. Древние гимны и танцы» в исполнении студии «Гептахор» и музыканта Натальи Жаровой (Москва). На берегу, у Базилики 1935 года. (8+)

16.00 – 17.30 Путь свободного танца и задачи современного искусства: от Айседоры Дункан к музыкально-пластическому действу. Лекция художественного руководителя Фестиваля Аиды Айламазян (Москва). Византийский дворик. (12+)

18.30 – 19.30 Игра на билах на берегу моря в исполнении Натальи Жаровой (Москва).

У Туманного колокола. (0+)

29 августа, вторник

11.00 – 12.00 Гармоническая гимнастика на берегу моря: мастер-класс для всех желающих. Проводит Наталья Жарова и коллектив эвритмии (Москва). На берегу, у Базилики 1935 года. (10+)

16.30 – 17.30 Мастер-класс по старинному танцу проведет руководитель театра танца «Алый парус» Наталья Сергиевская (Москва). Византийский дворик. (10+)

30 августа, среда

11.00 – 13.00 Мастер-класс по живописи для детей и всех желающих диакона Димитрия (Котова) (Долгопрудный). Выступление ансамбля «Лодья» (Ярославль). Византийские и старинные русские песнопения. Византийский дворик. (5+)

19.00 – 20.30 Открытие Фестиваля в Античном театре: концерт «Танец и море» (Москва).(0+)

31 августа, четверг

11.00 – 12.00 «Танцы на берегу» (композиция на музыку Э. Грига) в исполнении студии «Айседора». Рук. Валентина Рязанова (Москва). Массовые танцы на музыку Ф. Шуберта, И. Штрауса и др. На берегу, у Базилики 1935 года. (10+)

16.00 – 19.00 Мастер-класс по мозаике для детей и всех желающих диакона Димитрия (Котова) (Долгопрудный). Выступление ансамбля «Лодья» (Ярославль). Византийские и старинные русские песнопения. Византийский дворик. (7+)

1 сентября, пятница

11.00 – 12.00 «Греческие мотивы»: танцевальное действо на греческие народные мелодии и музыку греческих композиторов – от Древней Греции до современности в исполнении студии «Dance-o-Dora». Худ. рук. Дина Ваймер и Ольга Мазнева (Москва). Предполагает участие зрителей: для детей, подростков, молодежи и взрослых. Византийский дворик. (8+)

14.00 – 15.30 Лекция историка-археолога С.А. Беляева о крещении князя Владимира в Херсонесе (Москва). Выступление ансамбля «Лодья» (Ярославль). Византийские и старинные русские песнопения. Византийский дворик. (11+)

16.00 – 18.00 Выступление диакона Димитрия (Котова): презентация книги «Святой князь Владимир – Креститель Руси» в рассказах и рисунках детей. Беседа о природе детского творчества (Долгопрудный). Византийский дворик. (11+)

2 сентября, суббота

11.00 – 12.00 «Танцы на берегу» (композиция на музыку Э. Грига) в исполнении студии «Айседора». Рук. Валентина Рязанова (Москва). Массовые танцы на музыку Ф. Шуберта, И. Штрауса и др. На берегу, у Базилики 1935 года. (10+)

20.00 Вокально-пластическое действо «STABAT MATER» на музыку Дж.Б. Перголези в Античном театре. Спектакль предваряет игра на билах и арии эпохи барокко (Москва). Вход по билетам. (6+)

3 сентября, воскресение

17.00 – 18.00 «Разговор со стихиями». Мастер-класс по эвритмии для всех желающих. Ведет эвритмист и музыкант Наталья Жарова (Москва). На берегу, у Базилики 1935 года. (16+)

18.30 – 20.00 Игра на билах. Литературно-музыкальная композиция на стихи Максимилиана Волошина. Исполняют Наталья Жарова, Ирина Сгибнева (Москва). У Туманного колокола. (0+)