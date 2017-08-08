С 23 по 27 августа 2017г. в Севастополе пройдёт ежегодный фестиваль «Парусная Неделя Севастополя».
Фестиваль «Парусная Неделя Севастополя» состоится в бухте Омега и на набережной яхт-клуба «Юг» в районе парка Победы, давая возможность севастопольцам и гостям нашего города в течение нескольких дней стать участниками потрясающего зрелища: парада яхт и спортивных гонок, выступлений музыкальных коллективов на берегу бухты и шоу спортсменов-экстремалов на воде.
Гости фестиваля увидят невероятное зрелище: шоу трёх стихий — ветра, воды и огня.
Это событие для взрослых и детей, для любителей экстремальных зрелищ и ценителей самых разных музыкальных направлений.
Программа фестиваля:
23 августа (среда)
12.00 – 15.00 – Большие Севастопольские гонки (детские и олимпийские классы)
12.00 – 21.00 – Гастрономический фестиваль «Море вкуса»
15.00 – 19.00 – Мастер-классы, выставки (морская тематика), ярмарка сувенирной продукции, спортивные соревнования на берегу
19.00 – 22.00 – Пиратская вечеринка. Концертная программа. Музыкальный экипаж «Приморский парк».
24 августа (четверг)
12.00 – 15.00 – Большие Севастопольские гонки (детские и олимпийские классы)
12.00 – 21.00 – Гастрономический фестиваль «Море вкуса»
15.00 – 18.00 – Мастер-классы, выставки (морская тематика), ярмарка сувенирной продукции, интерактивная программа, викторины
19.00 – 21.00 – Награждение победителей парусных гонок.
Сладкий стол для детей-участников спортивной части фестиваля. Детская программа. Концерт.
25 августа (пятница)
11.00 – 17.00 – Чемпионат по аквабайку
11.00 – 21.00 – Гастрономический фестиваль «Море вкуса»
15.00 – 19.00 – Мастер-классы, выставки (морская тематика), ярмарка сувенирной продукции, конкурсы и викторины
18.00 – 19.00 – Шоу на воде, массовый взлет флайбордистов над бухтой
19.00 – 19.30 – Церемония награждения участников Чемпионата по аквабайку
19.30 – 20.30 – Танцевальный мастер-класс
20.30 – 21.00 – Дефиле и вальс яхт
21.00 – 22.00 – Концертная программа
26 августа (суббота)
11.00 – 12.30 – Чемпионат по флайборду
11.00 – 21.00 – Гастрономический фестиваль «Море вкуса»
12.00 – 15.00 – Большие Севастопольские гонки (крейсерские классы, SB-20)
12.30 – 13.30 – Конкурсы, интерактивные программы
13.30 – 16.00 – Чемпионат по флайборду
15.00 – 19.00 – Мастер-классы, выставки (морская тематика), ярмарка сувенирной продукции, спортивные соревнования на суше
19.00 – 19.30 – Церемония награждения участников Чемпионата по флайборду
19.30 – 21.30 – Концертня программа Alex Carlin Band
21.30 – 22.00 – Шоу на воде: флайборды, аквабайк, световое шоу, флэш-моб
22.00 – 22.15 – Праздничный феерверк
27 августа (воскресенье)
11.00 – 21.00 – Гастрономический фестиваль «Море вкуса»
12.00 – 16.00 – Большие Севастопольские гонки (крейсерские классы, SB-20)
13.00 – 19.00 – Мастер-классы, выставки (морская тематика), ярмарка сувенирной продукции, соревнования SUP.
19.30 – 20.00 – Церемония награждения участников Больших Севастопольских гонок
20.00 – 22.00 – Музыкальный экипаж «Приморский парк». Пиратская вечеринка